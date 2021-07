Cagliari, 23 luglio 2021 - Il Cagliari ha annunciato il cambio di denominazione del proprio stadio. Non più Sardegna Arena, bensì Unipol Domus. Il nuovo accordo di sponsorship stretto con la Unipol avrà una durata di dieci anni e comprende il nuovo nome dell'impianto temporaneo dei rossoblù. Il presidente Tommaso Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento: "Avere al nostro fianco un partner di tale portata è la riprova ulteriore di quanto il progetto stadio ci veda impegnati nel creare qualcosa di unico e speciale per la nostra gente". Il Cagliari è infatti impegnato nella progettazione del nuovo stadio, il cui nome verrà discusso più avanti. "Spesso si dice che un piano ambizioso e di successo passa anche dalla soldiità di chi si ha al proprio fianco - prosegue il presidente dei sardi - e sono convinto che con Unipol ci stiamo assicurando il meglio".



Parole di sincera soddisfazione giungono anche da Carlo Cimbri, Group Ceo di Unipol: "È con particolare entusiasmo che il nostro Gruppo ha voluto affiancare il Cagliari nella denominazione del proprio stadio, attuale e futuro, per sostenere le ambizioni e contribuire alla crescita e ai successi di un patrimonio che non è solo sportivo".



Leggi anche: Olimpiadi, italiani in gara il 24 luglio



© Riproduzione riservata