Roma, 22 maggio 2021 - Ultima giornata per la Serie A 2020-21: oggi alle 20.45 sono in programma tre anticipi: in campo Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. In attesa che domani la corsa Champions venga risolta nelle partite decisive Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus, questa sera si giocano tre partite di fine stagione, senza obiettivi di classifica. Cagliari e Fiorentina infatti hanno già raggiunto la salvezza, stesso discorso per Sampdoria e Genoa, mentre Crotone e Parma sono già retrocesse.

Domani il programma della 38ª giornata prevede altre sette partite. Già detto delle tre sfide che assegneranno gli ultimi due posti Champions, gli altri due incontri da seguire sono quelli con in palio il settimo posto per la prossima Europa Conference League: Spezia-Roma e Sassuolo-Lazio. Inter-Udinese e Torino-Benevento completeranno il quadro dell'ultimo turno.

