Udinese-Monza 2-2, Beto su rigore salva i friulani al 92'

Udine, 8 aprile 2023 - L'Udinese è riuscito ad evitare la sconfitta in extremis, alla Dacia Arena contro il Monza. Il primo match del sabato di questa 29^ giornata di Serie A, che si disputa nel fine settimana delle festività pasquali, è terminato sul punteggio di 2-2. Il primo tempo è stato unicamente di stampo friulano: il gol di Lovric al 18' e le tante opportunità da gol avevano fatto presagire il meglio ai padroni di casa, che invece nella ripresa si sono sciolti. I brianzoli, infatti, prima erano riusciti a pareggiare con Colpani al 48' e poi a rimontare con Rovella al 56'. A decidere la partita, però, è stata un'ingenuità di Petagna, che ha commesso fallo in area di rigore nei minuti di recupero e concesso un penalty ai ragazzi di Sottil. Beto dagli undici metri, dunque, ha fissato il risultato finale al 92'.

Le formazioni iniziali

Sia Andrea Sottil che Raffaele Palladino schierano le loro rispettive squadre con la difesa a tre. L'Udinese si presenta con il 3-5-2: tra i pali c'è Silvestri, coperto dalla retroguardia composta da Bijol, Becao e Perez. A metà campo ci sono Ehizibue e Udogie a correre sulle fasce, mentre in mezzo occupano la mediana Samardzic, Walace e Lovric. In attacco c'è la coppia pesante, con Beto accanto a Success. Dall'altra parte, il Monza sceglie il 3-4-2-1. In porta c'è Di Gregorio, difeso dalla linea difensiva composta dal trio Antov, Pablo Marì e Izzo. A centrocampo Ciurria e Carlos Augusto agiscono sulle fasce del campo, Rovella e Pessina si muovono nella zona centrale. Sensi e Colpani svariano sulla trequarti campo, a sostegno di Valoti falso nueve.

Primo tempo

Pronti, via e Beto inizia a scaldare il piedino con una conclusione dal limite dell'area, disinnescata senza patemi da Di Gregorio poiché troppo centrale. I primi minuti sono tutti di marca bianconera, con l'Udinese che gestisce il possesso palla, mantiene la pressione alta e non concede respiro al Monza. Al minuto 10 c'è il primo episodio dubbio: Becao abbraccia Valoti in area di rigore, il direttore di gara osserva il tutto e reputa il contatto non punibile con un calcio di rigore. Proprio quando gli ospiti sembravano poter provare ad alzare il baricentro, arriva il gol dei friulani in contropiede. È il minuto 18, Walace effettua un lancio in profondità e fa correre Lovric, che a campo aperto si ritrova da solo davanti al portiere; Di Gregorio esce dai pali, ma l'avversario lo batte con il destro per l'1-0. Il centrocampista sloveno prova a ripetersi già poco dopo, al 22', ma la sua conclusione dalla distanza viene deviata in calcio d'angolo dal portiere brianzolo. La situazione si ripete al minuto 28, quando ancora Lovric costringe l'estremo difensore ad un altro tuffo per evitare il raddoppio dell'Udinese. Il Monza di Palladino riesce, finalmente, a rendersi pericoloso dopo la mezz'ora, al 34 per la precisione: Colpani entra sul centro destra dell'area, chiude la conclusione sul primo palo e trova la risposta di Silvestri, che finora era stato inoperoso. Un altro tentativo lo effettua Rovella, ma il portiere di casa para senza alcun problema un tiro troppo centrale. La prima frazione termina con i brianzoli in crescita, che però vanno anche al riposo sotto di una rete.

Secondo tempo

Il risultato torna immediatamente in parità. Il Monza riparte con il piede giusto in questo secondo tempo, sulla linea di quanto visto nel finale della prima frazione di gioco. Al minuto 48 Carlos Augusto mette un bel traversone dalla sinistra, Colpani colpisce al volo con il mancino e buca Silvestri, che non può nulla per evitare il gol dell'1-1. L'Udinese accusa la rete incassata e inizia a subire la pressione degli ospiti. I brianzoli riescono anche a completare la rimonta poco dopo, al 56': Sensi serve un assist preciso per Rovella, che penetra con i tempi giusti in area e di destro firma l'1-2. Un secondo tempo traumatico per i padroni di casa rischia di peggiorare ancor di più al minuto 66, quando Petagna fa la barba al palo con una conclusione in diagonale. Sottil prova a correre ai ripari con delle sostituzioni, ma il dominio degli uomini di Palladino prosegue imperterrito. Al 74' Rovella si divora clamorosamente il gol del k.o su cross di Ciurria, sparando sopra la traversa un colpo di testa a pochi passi dalla linea di porta. L'Udinese, che ora non ha effettivamente più nulla da perdere, si riversa in avanti alla disperata negli ultimi dieci minuti della partita. Anche l'allenatore dei friulani fa all in e getta nella mischia tutta l'artiglieria presente in panchina, per un assalto finale volto a rompere il predominio dei brianzoli e aprire le maglie della difesa ospite, molto attenta e meno in affanno in questa seconda frazione di gioco, rispetto a quanto visto nel primo tempo. Quando la partita sembrava avviata verso la conclusione, tutto cambia al 92': Petagna commette fallo in area, l'arbitro assegna il calcio di rigore e Beto firma il gol del 2-2. L'Udinese evita così, in extremis, la sconfitta.

Il tabellino del match

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Sottil. Panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Guessand, Arslan, Pafundi, Thauvin, Nestorovski. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Valoti. Allenatore: Palladino. Panchina: Cragno, Sorentino, Donati, Marlon, Caldirola, Carboni, Birindelli, D'Alessandro, Machin, Barberis, Gytkjaer, Maric, Petagna, Vignato. Marcatori: 18' Lovic (Udi); 48' Colpani (Mon); 56' Rovella (Mon); 92' Beto (R) (Udi) Sostituzioni: 60' Sensi out, Petagna in (Mon); 60' Antov out, Caldirola in (Mon); 68' Colpani out, Birindelli in (Mon); 68' Samardzic out, Pafundi in (Udi); 68' Ehizibue out, Ebosele in (Udi); 80' Valoti out, Machin in (Mon); 80' Rovella out, Barberis in (Mon); 80' Lovric out, Arslan in (Udi); 83' Success out, Nestorovski in (Udi); 84' Perez out, Thauvin in (Udi) Cartellini gialli: 26' Izzo (Mon), 55' Antov (Mon), 76' Perez (Udi), 88' Palladino (allenatore, Mon) Cartellini rossi: -