Udine, 31 ottobre 2020 - Sarà la sfida dello stadio Friuli tra Udinese e Milan l’antipasto delle 12.30 (diretta televisiva su DAZN) della sesta giornata del campionato di Serie A di calcio. Gotti dovrebbe rispolverare l’antico 3-5-2 con il recuperato Musso in porta e con Samir, De Maio e Becao a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno invece Ouwejan, Pereyra, Arslan (al posto dell’infortunato Walace) De Paul e Molina, che è favorito su Ter Avest e Stryger Larsen. Davanti, infine, confermata l’accoppiata composta da Okaka e Lasagna. Possibile quindi un’entrata solo a partita in corso dell’ex rossonero Deulofeu.

Pioli si affida ai suoi titolari

Il Milan primo della classe, che cerca il 24° risultato utile consecutivo dopo il pareggio in campionato contro la Roma e la vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga, si affiderà invece al collaudato 4-2-3-1 e ritroverà diversi titolari dopo il turnover europeo: in porta tornerà Donnarumma che ha debellato il coronavirus e comporrà il pacchetto arretrato assieme a Theo Hernandez, Kjaer, Romagnoli e Calabria. L’accoppiata composta da Kessie e Bennacer agirà come di consueto alle spalle del trio della trequarti composto da Leao, Calhanoglu e Saelemaekers, che supporterà lo stakanovista Zlatan Ibrahimovic.



Orari e diretta TV: calcio d’inizio alle 12.30 e diretta su DAZN

Udinese (3-5-2): Nicolas; Samir, De Maio, Becao; Ouwejan, Pereyra, Arslan, De Paul, Molina; Lasagna, Okaka.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Bennacer, Kessie, Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Leggi anche - Milan, Pioli: "Vogliamo vincere per restare in testa"