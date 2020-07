Udine, 22 luglio 2020 - Dopo il successo sulla Lazio, la Juventus potrebbe avere già a Udine il primo match point per lo Scudetto. Tutto però dipenderà dal risultato della gara di questa sera fra Inter e Fiorentina: in caso di successo dei nerazzurri, allora la festa per i piemontesi sarebbe rimandata quantomeno al turno successivo con la Sampdoria. Con un pareggio fra la Beneamata e la Viola, o addirittura la vittoria dei toscani a Milano, invece la Vecchia Signora si laurerebbe per il nono anno consecutivo campione d'Italia sbancando la Dacia Arena, Di fronte Madama si ritroverà una squadra, quella allenata da Luca Gotti, a un passo dalla salvezza: la permanenza in A potrebbe diventare ufficiale in caso di colpaccio con la Juventus e di contemporaneo k.o. del Lecce.

QUI UDINESE

Gotti deve fare a meno di Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk e Walace. L'assenza di quest'ultimo potrebbe portare allo schieramento di Larsen in mediana al fianco di De Paul e Fofana. Nessuna sorpresa in difesa, con Becao, De Maio e Nuytinck davanti a Musso. In avanti, assieme a Lasagna, dovrebbe tornare Okaka al posto di Nestorovski.

QUI JUVE

Maurizio Sarri deve rinunciare allo squalificato Bonucci, che verrà sostituito da Rugani, ma ritrova Bernardeschi, pronto a riprendersi una maglia da titolare nel tridente con Dybala e Ronaldo. I dubbi maggiori sono a centrocampo, dove si potrebbe rivedere Pjanic dal 1', supportato ai propri lati da Bentancur e Rabiot.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, Fofana, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ORARIO E TV

Il match della Dacia Arena è in programma per giovedì 23 luglio alle 19:30, con diretta tv sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.