Udine, 4 maggio 2019 - E’ finito zero a zero l’anticipo del sabato sera tra Udinese e Inter. I nerazzurri si sono fermati di fronte alla resistenza di una coriacea Udinese che ha strappato un buon punto in ottica salvezza. Per gli uomini di Spalletti rischia invece di complicarsi la lotta per la Champions League: ora i nerazzurri attendono i risultati delle rivali.

LAUTARO TITOLARE - Spalletti sceglie Lautaro al posto di Icardi, Nainggolan trequartista, Tudor risponde con la coppia offensiva Lasagna-Pussetto. Partita subito intensa, l’Inter prova a partire forte mentre l’Udinese è guardinga a difesa della porta. Al 15’ Nainggolan tenta di scardinare subito partita e risultato, botta di destro da fuori che Musso devia da campione in angolo. Ancora Inter al 21’, sponda di testa di D’Ambrosio da punizione dalla trequarti, irrompe Lautaro che non trova la giusta traiettoria per insaccare da pochi passi, complice anche l’ostruzione di Sandro. L’Udinese esce alla distanza, dopo un paio di situazioni pericolose create da calcio da fermo, arriva una ripartenza fulminea di De Paul che serve l’assist per il sinistro di Mandragora, ma ci sono i pugni di Handanovic. Dall’altra parte Musso sventa due insidiosi cross con un paio di uscite per i fotografi. Nel finale di tempo squillo di Brozovic, doppia finta di tiro dal limite e poi sinistro che sibila a lato. All’intervallo è zero a zero.

MIRACOLO DI MUSSO - Il secondo tempo si apre subito con una botta di Lautaro che spinge Musso a usare i riflessi, ma è l’Udinese a pressare e a mettere in difficoltà la manovra nerazzurra. Tudor dopo un quarto d’ora sostituisce un opaco Pussetto con Okaka, Spalletti risponde con Icardi al posto di Borja Valero: ecco le due punte. Subito l’Inter crea una occasione importante, destro di Nainggolan dal limite, Musso respinge di piede poi in mischia nessuno ribadisce in rete. Al 71’ cross teso di Perisic, velo di Icardi per Lautaro che viene anticipato sul più bello. La partita però non si sblocca e l’esperimento dura un quarto d’ora, tempo per Spalletti di inserire Keita Balde per il ‘toro’ argentino. Proprio il neo entrato ha l’occasionissima della partita, da cross da destra di Candreva l’ex Lazio sbuca sul secondo palo ma coglie il riflesso miracoloso di Musso. E’ l’ultima emozione del match, l’Udinese resiste e ottiene un ottimo punto nella lotta salvezza, per l’Inter invece c’è la sensazione di due punti lasciati per strada.

Tabellino

Udinese: Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro (81' Wilmot), Mandragora, Sandro (73' Hallfredsson), Zeegelaar; De Paul, Pussetto (61' Okaka); Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Badu, Micin, Teodorczyk. Allenatore: Tudor.

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (63' Icardi), Brozovic; Politano (76' Candreva), Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez (79' Keita). A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Rocchi.

Note: ammoniti Borja Valero (I), Sandro (U), D'Ambrosio (I), Brozovic (I).