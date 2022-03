Turchia-Italia: i convocati di Mancini

Milano, 27 marzo 2022 - L'Italia è pronta per partire alla volta di Konya, in Turchia, dove martedì sera affronterà i padroni di casa in un match che ha la valenza di un'amichevole. Come emerso nelle scorse ore, Roberto Mancini si presenterà alla sfida con diversi cambi, alla luce delle sicure assenze di Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile, Insigne e Luiz Felipe. Nonostante l'amarezza ancora tangibile per la sconfitta con la Macedonia del Nord che è costata la partecipazione al Mondiale, gli Azzurri saranno chiamati a onorare l'impegno, con il ct Mancini che schiererà una formazione decisamente diversa rispetto a quella vista giovedì scorso.

I convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Orario e tv

Il match fra Turchia e Italia va in scena martedì 29 marzo alle 20:45 e verrà trasmesso dalla Rai, per la precisione da Rai 1. Si potrà seguire l'incontro anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Rai Play.

Leggi anche: Inter, 5 milioni per convincere Perisic