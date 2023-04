Sangiovannese-Grosseto e il giallo delle traverse più basse di 10 centimetri. Cosa è successo

Roma, 18 aprile 2023 - Il giallo delle traverse troppo basse di Sangiovannese-Grosseto all'ultimo ricorso. Ci penserà la Corte Sportiva d'Appello giovedì prossimo a mettere (forse) la parola fine sull'incredibile caso che va avanti dallo scorso 19 marzo. In quella data si giocò il derby toscano del girone E di Serie D, tramutatosi in un vero e proprio giallo che ha avuto eco a livello nazionale.

Riavvolgendo il nastro, prima dell'inizio della partita i giocatori del Grosseto si accorsero dell'irregolarità dell'altezza di entrambe le traverse delle porte dell'impianto sportivo di San Giovanni Valdarno. "Sono troppo basse". Su richiesta della società maremmana scattò l'immediata misurazione che portò al verdetto senza appello. Le traverse risultarono effettivamente più basse (2,34 metri), ben 10 centimetri in meno rispetto ai 2,44 metri previsti dal regolamento. Per giocare, seppur in ritardo, la partita venne presa una decisione altrettanto clamorosa: abbassare il terreno sulla linea delle due porte per rendere l'altezza delle due traverse regolare. Addetti della Sangiovannese al lavoro, con zappe, pale e carriole, fino a portare le due trasversali a 2,44 metri di distanza dal terreno di gioco.

Concluso l'abbassamento della zona del terreno sotto gli occhi di arbitro e dirigenti, la partita venne giocata regolarmente. Risultato finale sul campo 1-1. Il Grosseto però fece ricorso, respinto in primo grado dal giudice sportivo lo respinse che omologò il pareggio. Ora l'attesa per il nuovo giudizio della Corte Sportiva d'Appello. Il Grosseto ha già annunciato che è pronto ad andare avanti fino al Coni.