Milano, 28 aprile 2019 - Allo stadio Grande Torino alle 20.30, posticipo della 34esima giornata di Serie A, scenderanno in campo il 'Toro' e il Milan, entrambi alla ricerca di punti per la Champions. I granata non vincono questa partita dall'andata del campionato 2000/2001, quando un gol di Cristiano Lucarelli ha regalato una vittoria in casa per 1-0. Da allora il Milan ha vinto 11 volte a fronte di 11 pareggi.

La posta in palio è alta, e Walter Mazzarri sceglie il basso profilo: "Parlare poco e fare tanti fatti". Gattuso, invece, che col Milan si gioca la stagione in 90 minuti, richiama i suoi: "In questo momento siamo spenti, in tutti i sensi, sta mancando l'anima. Oggi parlare non serve a nulla, servono fatti e risultati. Dobbiamo tornare ad avere un'anima". Ringhio dovrà fare a meno degli infortunati Calabria, Strinic e Bonaventura, e in attacco ha provato Cutrone al posto di Piatek. Tra i granata si rivedono Iago Falque e Millico. I due attaccanti tornano fra i convocati, al rientro dai rispettivi infortuni. Dal primo minuto in attacco dovrebbero comunque giocare Belotti e Berenguer.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Canale 251.

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

IL PUNTO di Luca Talotta

Per ricordarsi un Gattuso così giù di morale come quello visto ieri a Milanello bisogna tornare indietro di molti anni. Di certo dal punto di vista psicologico non è il miglior biglietto da visita per affrontare il match di stasera contro il Torino (ore 20.30), vero e proprio spareggio per rimanere aggrappati al quarto posto e alla qualificazione in Champions League: "Nei momenti di difficoltà precedenti avevamo un’anima, oggi invece ci manca". Una sentenza, una verità tanto cruda quanto reale. La sua squadra non sta bene, non è un problema fisico ma mentale. Ma è assai probabile che quella di Gattuso possa essere una strategia. L’attirare su di sé tanta mancanza di autostima per provocare qualcosa nei suoi ragazzi.

"In realtà sono deluso da me stesso – prosegue ancora Gattuso – è l’allenatore che deve essere bravo a trasferire il proprio pensiero. Mi aspettavo di entrare in modo più forte nella testa dei ragazzi". Un tentativo per scuotere la squadra, con Leonardo e Maldini avvistati a Milanello ad assistere all’allenamento della squadra impegnata nella rifinitura. Può essere strategia. Parole forti e negative per provocare una reazione. Perché è difficile immaginare che, arrivati a questo punto, il tecnico rossonero si possa tirare indietro.

La sua volontà è quella di creare un elettroshock. Andrebbe in quella direzione la scelta - se confermata - di escludere Piatek e rilanciare Cutrone dal 1’ (anche se il tifo rossonero invoca a fuor di popolo le due punte). "Ci stiamo giocando tanto e purtroppo stiamo arrancando – prosegue – facciamo fatica fisica, mentale e nel gioco. Occorrono forza, brillantezza e mentalità. Sapevamo stare in campo e soffrire, adesso dobbiamo tornare a essere così". L’obiettivo di questa strategia psicologica è avere una reazione istantanea: "Occorre far capire alla squadra che non c’è un singolo orticello, ma che occorre ragionare tutti insieme e non con una testa sola – prosegue ancora – il Torino? La differenza la farà la voglia di saper soffrire. Il problema è che non stiamo giocando da squadra e facciamo le cose a metà". L’importanza della partita di stasera è evidente, soprattutto alla luce del fato che le dirette avversarie hanno turni casalinghi agevoli. Perdere punti potrebbe costare carissimo, perché se il Milan finora è stato padrone del proprio destino, in caso di passo falso contro il Torino dovrebbe sperare in qualche altro regalo da parte degli altri: "Vorrei sottolineare che se qualcuno pensa che io abbia mollato, non è così. E questo gruppo può ancora dare tanto". Strategia smascherata. Non resta che aspettare per vedere se porterà i suoi frutti.