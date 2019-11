Torino, 1 novembre 2019 - Meno uno al derby della Mole: il Torino, reduce dalla batosta in casa della Lazio, si appresta a ospitare una Juventus che viene invece dal successo soffertissimo con il Genoa. I bianconeri non sono nel loro momento migliore e domani sera dovranno vedersela con una squadra, quella granata, per la quale la stracittadina conta davvero tanto, come sottolineato anche da Maurizio Sarri in conferenza stampa. "Un derby non è mai una partita completamente normale. Vale più per il Torino che per la Juventus, ma anche per noi non è una gara come le altre - dice il tecnico - Spero che questo ci aiuti a non subire cali mentali. Mi aspetto un avversario con grandi motivazioni".

E che sicuramente metterà in campo il classico spirito da Toro. Ma, anche dal punto di vista fisico, i bianconeri sono pronti a rispondere con la medesima intensità. "Stiamo bene: Lecce abbiamo corso quattro chilometri in più degli avversari e con il Genoa sei. Problemi in fase realizzativa? Mi sto facendo delle domande, se avessi avuto le risposte avrei già risolto la questione". A proposito di attacco: per il derby Sarri potrà nuovamente avere a disposizione Gonzalo Higuain. "Gonzalo è un grandissimo giocatore. Ha passato un anno difficile, ma quest'estate l'ho visto con un livello di motivazione non comune - sottolinea l'allenatore ex Napoli - Certi discorsi che avevo sentito a Londra da parte sua e che mi erano piaciuti poco erano completamente ribaltati, segnale che nella sua mente c'era qualcosa di diverso. E quando Higuain ha forti motivazioni è chiaro che diventa un calciatore importantissimo".

Oltre al Pipita anche Aaron Ramsey si candida per una maglia da titolare contro il Torino. "Se considero il tempo che ha speso allenandosi con noi negli ultimi venti giorni, l'ho visto bene contro il Genoa. Quanto possa durare in partita al momento non lo so - continua Sarri - Pjanic? Ieri ha lavorato a parte: è in dubbio per domani". Infine, una battuta inevitabile sul Var dopo le polemiche dell'ultima giornata. "A me piace di più quando gli arbitri in campo arbitrano. Questa però è un'opinione strettamente personale. in questo momento le regole sono queste, anche se non tutte a mio modo di vedere sono condivisibili, come per esempio nel caso dei falli di mano su cui, nonostante legga e mi informi, non ci capisco niente".