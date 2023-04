Biglietti, veti e scontri ultras: com'è difficile tifare in Europa

Roma, 1 aprile 2023 - In questa stagione di grandi conquiste in campo europeo per le nostre squadre a tener banco è sempre la questione delle trasferte per i tifosi.

Memori di quanto accaduto lo scorso marzo a Oporto, in cui migliaia di tifosi dell’ In ter in possesso di un biglietto per lo stadio sono stati lasciati fuori dalla struttura, il Benfica ha già annunciato tramite i suoi canali ufficiali che “i biglietti a disposizione dei tifosi dell’Inter per assistere ai quarti di finale di Champions League all’Estádio da Luz devono essere acquistati sulle piattaforme ufficiali dell’Inter. Ai tifosi italiani è stato riservato un totale di 3.250 biglietti, pari al 5% della capienza attuale. Qualsiasi biglietto acquistato da qualsiasi altra fonte potrà essere considerato irregolare e comportare l’impossibilità di accedere all’impianto”, specificando inoltre che i tifosi nerazzurri potranno risiedere solo nel settore ospiti.

Per quanto riguarda l’incontro tra Feyenoord e Roma, le cui tifoserie sono in rivalità dagli eventi del 2015 e ancor di più a seguito della finale di Conference League della passata stagione, il sindaco Gualtieri ha recentemente ammesso: “C’è preoccupazione visti i precedenti e anche alcune dichiarazioni”. I precedenti a cui si riferisce sono gli scontri avvenuti nel 2015 a seguito del danneggiamento da parte degli olandesi della fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, con danni alla città per oltre 5 milioni di euro, le dichiarazioni invece riguardano gli svariati commenti social, sotto i post dell’ A.S. Roma sono centinaia i messaggi tra cui “vi devasteremo di nuovo la città” e simili.

Pare si vada verso la scelta di vietare la trasferta, nonostante non sia stata ancora attuata a causa della mancanza di un prefetto nel Comune di Roma, mancanza che impone la responsabilità della decisione sul divieto al ministro Piantedosi, il quale vorrebbe evitare uno scontro diplomatico con la controparte olandese. Sono stati comunque varati provvedimenti per garantire l’ordine pubblico, quali blindare il centro e chiudere anticipatamente i pub già dalla sera precedente alla partita, misure già adottate nella partita dello scorso novembre tra Lazio e Feyenoord. Il capo della polizia olandese a sua volta ha ipotizzato il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi in Olanda, dichiarando: “Posso immaginare che se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire a Rotterdam”.

Il rischio è che diventi la partita dei divieti incrociati, anche se, memori delle immagini precedenti a Napoli-Francoforte, impedire le trasferte potrebbe non essere sufficiente per evitare disagi da entrambe le parti.