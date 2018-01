Roma, 24 gennaio 2018 - Le grandi manovre in Lega Serie A con un asse pro Tavecchio e la nomina di Javier Tebas come amministratore delegato, sullo sfondo la partita a tre per la presidenza in Figc. È una settimana cruciale quella che porterà al voto di lunedì 29 gennaio e che sceglierà il sostituto di Tavecchio: e proprio il presidente dimissionario, come già insistono da giorni i rumors, potrebbe essere confermato alla guida dell’associazione dei venti club di cui è commissario. Attorno a Tavecchio si starebbe formando un asse trasversale sostenuto dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una sorta di contropartita per la nomina di Tebas, attuale numero uno della Liga spagnola, ad amministratore delegato di via Rosellini.

Ipotesi sponsorizzata dal n.1 del Torino, Urbano Cairo. Se ne discuterà nell’assemblea di venerdì, in uno scenario che vedrebbe come consiglieri di Lega Giulini (Cagliari), Marotta (Juventus), Percassi (Atalanta), Romei (Sampdoria) e Lotito, che farebbe anche il consigliere federale assieme a Fassone (Milan). In questo caso, lo stesso numero uno della Lazio avrebbe anche più potere da giocarsi in vista di una possibile nomina alla vicepresidenza federale in cambio del sostegno della maggioranza della massima Lega a Cosimo Sibilia. Quella maggioranza che invece si dice sicuro di possedere già l’altro candidato, Gabriele Gravina. Attorno a lui si sta focalizzando anche il consenso dell’asse Aic-Aiac che conta per un altro 30%. Dopo aver ammesso che «un passo indietro è possibile», Damiano Tommasi si riconferma ago della bilancia. Ma anche con due soli candidati, c’è il rischio che lunedì sera qualsiasi tipo di maggioranza dovesse emergere, rischierebbe di non essere sufficiente a governare.

Ecco perché Malagò ha fatto presente: «Da parte di tutti c’è la constatazione della dinamica particolare con cui si arriva alle elezioni e sulla composizione dei pesi delle alleanze». Il presidente del Coni ha annunciato di voler incontrare tutti insieme i tre candidati. Ambizioni di unificare almeno due delle tre candidature? Poche, ma «conosco bene tutti e tre - ha detto Malagò a margine della giunta Coni a Firenze - al di là delle alleanze gli ricorderò il rapporto stretto che c’è tra il Coni e la Figc». Il numero uno del Coni ha specificato: «Mi aspetto di fare una chiacchierata con tre persone che conosco bene». Gli stessi candidati, domani faranno tappa in Serie B per illustrare i loro programmi. la corsa al voto è arrivata al rush finale.