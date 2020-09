Torino, 2 settembre 2020 - Nel giorno in cui la Lega di serie A ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di calcio, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, mette in primo piano nel dibattito la possibile riapertura degli stadi ai tifosi.

La Regione Piemonte chiede infatti di autorizzare l'apertura dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del Cts. "Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi", dice il governatore Alberto Cirio a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid. "L'obiettivo del club - spiega - è esser pronti per la prima partita (weekend del 20 settembre contro la Sampdoria, ndr)".

Sulla riapetura degli stadi ai tifosi è in corso un dibattito e si attende una riusposta definitiva del Comitato Tecnico Scientifico. Interpellato ieri (martedì) sulla question il presidente del Coni, Giovanni Malagò aveva ipotizzato come soluzione quella di aprire almeno agli abbonati. Anche se va tenutoi presente che per esemoio la Juve lo stadio l'ha quasi tutto ripempito già con gli abbonati.

Per quanro riguarda gli altri sport, domenica 13 settembre al Mugello si disputerà il Gran Premio di motociclismo e sulle tribune torneranno gli spettatori: 2.880 quelli ammessi.