Spezia-Venezia 1-0, Gyasi la decide all'ultimo secondo

La Spezia, 2 aprile 2022 - Spezia e Venezia aprono il calendario della 31^ giornata di Serie A. I liguri conquistano tre punti, grazie al gol nel finale di Gyasi, che chiude un match equilibrato e, fino a quel momento, privo di particolari lampi. Gli uomini di Thiago Motta salgono a +10 dalla zona retrocessione e lasciano i lagunari di Zanetti a quota 22, in penultima piazza.

Primo tempo

Thiago Motta schiera i suoi ad albero di Natale, con Agudelo preferito a Verde accanto a Kovalenko e alle spalle di Gyasi. Zanetti sceglie il 4-3-3 con Aramu, Okereke e Johnsen nel tridente. La partita fatica a decollare, sia come ritmi che come occasioni da gol. Le due squadre si osservano, si studiano e si limitano a neutralizzarsi a vicenda a centrocampo. Al 34' arriva, finalmente, una chiara opportunità da rete: Reca crossa al centro, Maggiore effettua una sponda e trova Bastoni, che di sinistro impegna Maenpaa. Poco dopo, al 38', Aramu spacca l'incrocio dei pali su calcio di punizione e grazia Provedel. La prima frazione si conclude sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa prosegue sulla falsa riga di quanto visto nel primo tempo. Cuisance cerca fortuna su calcio piazzato, ma il pallone non scende a sufficienza. Comincia la girandola di cambi e cresce il nervosismo sul terreno di gioco. Bisogna attendere il minuto 86 per vivere una vera e propria emozione, con Manaj che di testa obbliga Maenpaa ad un miracolo per deviare il pallone sopra la traversa e fuori dallo specchio della porta dei lagunari. I liguri la portano a casa all'ultimo secondo: Caldara sbaglia completamente un rinvio difensivo aereo e regala il pallone a Manaj; il centravanti calcia, il portiere salva ma Gyasi arriva sul pallone e ribadisce in rete il gol del definitivo 1-0.



