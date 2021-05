Roma 22 maggio 2021- La Roma vuole chiudere il suo campionato di Serie A con una vittoria: Paulo Fonseca saluterà dopo la partita contro lo Spezia, sperando di salutare tutti con il secondo trionfo successivo dopo quello nel derby contro la Lazio. Dall'altra parte lo Spezia, già salvo, non ha più obiettivi ma proverà a replicare la grande impresa dopo il 4-1 inflitto al Torino.

Probabili formazioni

Pochi cambi per Italiano che si presenterà con il solito 4-3-3 formato da Provedel tra i pali, Ferrer, Terzi, Capradossi e Marchizza a completare la difesa alle spalle dei tre centrocampisti Estevez, Ricci e Maggiore. In avanti invece l'attacco sarà affidato all'ormai consolidato tridente formato da Saponara, Nzola e Verde, tre giocatori che hanno già fatto male ai giallorossi nella sfida di Coppa Italia.

Per cercare la qualificazione in Conference League Fonseca non avrà a disposizione tutta la squadra titolare. Gli assenti sono ancora tanti e per questo l'allenatore continuerà con la formazione di emergenza: davanti alla porta difesa da Fuzato ci sarà la linea difensiva a quattro con Mancini e Kumbulla centrali e Karsdorp e Bruno Peres come terzini. A centrocampo spazio alla coppia Cristante-Darboe, alle spalle dei tre trequartisti El Shaarawy, Pedro e Mkhitaryan che faranno da supporto all'unica punta Dzeko.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara.



ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vederla in tv

Il fischio di inizio di Spezia-Roma è in programma domani alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Sky, attraverso il canale numero 253. Tutti gli abbonati inoltre potranno usufruire del servizio streaming offerto dall'app SkyGo.

