Spezia-Monza 0-2: brianzoli quasi salvi, gli aquilotti invece tremano

La Spezia, 28 aprile 2023 - Il Monza vince a La Spezia e inguaia la squadra di Leonardo Semplici. I brianzoli sono stati corsari allo stadio Picco, dove si sono imposti sullo Spezia con il risultato di 2-0, grazie al gol di Ciurria realizzato al minuto 21 e a quello di Carlos Augusto, firmato al 93'. I liguri hanno tentato di evitare la sconfitta in questo anticipo serale del venerdì di Serie A, valido per la 32^ giornata, ma non sono riusciti a bucare la solida retroguardia della compagine allenata da Raffaele Palladino. I lombardi si portano così a casa tre punti che li trascinano al nono posto in classifica, a quota 44, ormai quasi certi della salvezza. Discorso completamente opposto per lo Spezia, che si trova a +1 sull'Hellas Verona terzultimo, con gli scaligeri che però devono ancora scendere in campo in questo fine settimana di campionato.

Le formazioni titolari

Leonardo Semplici schiera il suo Spezia con il 4-2-3-1. Tra i pali c'è Dragowski, in difesa Wisniewski ha vinto il ballottaggio con Nikolaou e forma la coppia di centrali con Ampadu; sulle fasce ci sono Amian da una parte e Bastoni dall'altra. A centrocampo Esposito ed Ekdal formano la diga in mediana, mentre Verde, Kovalenko e Gyasi formano il terzetto che agisce alle spalle di Shomurodov, che sostituisce l'assenza M'Bala Nzola. Dall'altra parte, Raffaele Palladino preferisce la difesa a tre per il Monza. In porta parte dal 1' il solito Di Gregorio, coadiuvato dal trio Izzo, Pablo Marì e Caldirola, che compongono il pacchetto arretrato. A centrocampo Ciurria e Carlos Augusto corrono sulle fasce laterali, Pessina e Rovella si muvono centralmente. Colpani e Caprari lavorano sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Mota, che si prende la maglia da titolare a scapito di Petagna, il quale parte solamente dalla panchina.

Primo tempo

Pronti, via e lo Spezia va vicinissimo al gol al 2'. I liguri mettono in pratica uno schema da calcio d'angolo, con Bastoni che cerca centralmente Kovalenko, il quale manca l'impatto con il pallone da posizione vantaggiosa. Al decimo minuto Di Gregorio deve uscire dai pali per anticipare Shomurodov, lanciato in corsa verso la porta del Monza da un lancio lunghissimo; il portiere brianzolo prima interviene con le mani, poi con i piedi una volta fuori dall'area per rinviare la sfera e sventare il pericolo. Dall'altra parte i padroni di casa creano una potenziale opportunità con Bastoni, che al 12' sfonda a sinistra e non trova compagni in mezzo all'area. La stessa situazione si ripete al 19', quando però Bastoni trova un compagno, che è Shomurodov, il quale fa la sponda per Kovalenko che, però, dal cuore dell'area calcia addosso al portiere. Il risultato si sblocca al minuto 21: Colpani serve Ciurria, che da fuori area di sinistro sorprende Dragowski con un bolide che sbatte contro il palo e si infila nel sacco. Monza avanti per 1-0 a La Spezia, proprio poco dopo aver rischiato grosso. Gli aquilotti non demordono e al 36' Amian di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Kovalenko, non riesce a centrare lo specchio della porta avversaria da posizione ottima. Negli ultimi cinque minuti di questo primo tempo sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio. Al 40' Mota fa tutto da solo, entra in area e dopo un rimpallo tenta una conclusione acrobatica che Dragowski smanaccia in corner. Infine, al minuto 44 il portiere dello Spezia si deve ripetere su Carlos Augusto, che penetra in area dalla sinistra e cerca il secondo palo con un tiro in diagonale. Le squadre vanno al riposo all'intervallo con i ragazzi di Raffaele Palladino sopra di un gol.

Secondo tempo

La partita vede il Monza cercare il raddoppio con insistenza in questo avvio di ripresa. Al minuto 49 lo Spezia ha un guizzo con Bastoni, che conclude dalla distanza in maniera troppo debole e centrale per impensierire Di Gregorio. Dopodichè, i brianzoli si prendono la scena: al 51' Colpani serve in area Ciurria, che a sua volta cerca un compagno al centro di fronte alla porta quasi sguarnita, senza però avere fortuna. Poco dopo, al 55', Dragowski deve salvare il risultato e mantenere in vita lo Spezia su un intervento goffo di Kovalenko, che rischia di infilare in rete il suo stesso portiere su un traversone di Rovella. Cominciano le sostituzioni da una parte e dall'altra. Più tardi, al minuto 64, Amian cerca di sorprendere Di Gregorio e ridare vita ai liguri con una conclusione mancina da fuori area, bloccata in sicurezza dall'estremo difensore ospite. Per il Monza risponde immediatamente Caprari, che due minuti dopo va vicino alla traversa con un tiro da fuori. I ragazzi di Leonardo Semplici spingono e cercano di rendersi pericolosi per riportare in equilibrio una partita troppo importante, anche a causa della vittoria del Lecce nell'anticipo contro l'Udinese. Reca prova un'azione personale al minuto 74, si accentra dalla sinistra e con il destro, il suo piede debole, non riesce a mettere in difficoltà Di Gregorio. I padroni di casa premono sul pedale dell'acceleratore negli ultimi dieci minuti di gara. Esposito su punizione cerca fortuna e va vicino allo specchio della porta brianzola. Uno degli ultimi assalti porta la firma di Agudelo, che al minuto 87 ha il pallone del pareggio tra i piedi: il centrocampista, dall'interno dell'area, sciupa calciando troppo alto sopra la traversa di controbalzo. Nel corso del terzo dei quattro minuti di recupero Carlos Augusto parte a sinistra, entra in area e su assist di Machin buca Dragowski, che esce molto alto dalla sua porta e incassa il secondo gol.

Il tabellino del match

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu (87' Nikolaou), Wisniewski, Bastoni (59' Reca); Esposito, Ekdal; Verde (59' Cipot), Kovalenko (59' Agudelo), Gyasi (80' Krollis); Shomurodov. Allenatore: Semplici. In panchina: Zoet, Marchetti, Reca, Ferrer, Caldara, Nikolaou, Bourabia, Sala, Agudelo, Cipot, Krollis. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria (78' Valoti), Pessina, Rovella (62' Birindelli), Carlos Augusto; Colpani (62' Machin), Caprari (66' Petagna); Mota (78' Sensi). Allenatore: Palladino. In panchina: Sorrentino, Cragno, Petagna, Barberis, Gytkjaer, Ranocchia, Carboni, Donati, Machin, Marlon, Valoti, Birindelli, Vignato, Sensi, Antov. Marcatori: 21' Ciurria, 90+3' Carlos Augusto Arbitro: Antonio Rapuano Note - Ammoniti: Gyasi, Birindelli, Sensi. Leggi anche: Lecce-Udinese 1-0, Strefezza regala tre punti ai salentini