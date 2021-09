La Spezia, 24 settembre 2021 – Trasferta a La Spezia per il Milan di Stefano Pioli che domani alle 15 cercherà punti pesanti in casa dei liguri (diretta su Dazn) prima dell’impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid. I padroni di casa dal canto loro cercheranno però di vendere la pelle come fatto pochi giorni fa contro la Juventus. Senza Agudelo, Colley, Erlic, Kovalenko, Reca e Sena, Thiago Motta dovrebbe optare per un 4-3-3 con Zoet tra i pali e il pacchetto arretrato composto da Amian, Nikolaou, Hristov e Bastoni. Sala, Bourabia e Maggiore dovrebbero invece agire in mediana con quest’ultimo in possesso della licenza di svariare anche sulla trequarti mentre il tridente composto da Verde, Antiste e Gyasi guiderà l’attacco cercando di far male ai rossoneri.



Nel Milan rientrano Calabria e Giroud ma partono dalla panchina



Mister Stefano Pioli punterà sul collaudatissimo 4-2-3-1 confermando sette degli undici titolari che pochi giorni fa hanno mandato al tappeto il Venezia con un secco 2-0. Davanti ai Maignan agirà quindi la linea a quattro composta da Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana al fianco di Bennacer dovrebbe invece tornare Franck Kessie mentre sulla trequarti agiranno Saelemakers, Brahim Diaz e Leao che supporteranno l’unica punta Ante Rebic. Panchina, almeno all’inizio, quindi, per i rientranti Davide Calabria e Olivier Giroud.



Orari e TV: calcio d’inizio domani alle 15 e diretta su Dazn



Probabili formazioni:



Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi



Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic