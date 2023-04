Spezia-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Spezia,13 aprile 2023 - Libera da impegni europei, la Lazio scende in campo nell'anticipo della trentesima giornata al Picco di La Spezia, partita in programma per domani con calcio d'inizio alle 20.45. I liguri fin qui sono sempre stati un vero e proprio toccasana per i biancocelesti: nei cinque precedenti in Serie A infatti sono arrivate altrettante vittorie laziali, tutte ricche di gol: 24 in totale, per una media di quasi 5 marcature a partita (4,8). Le due squadre sono a caccia di una vittoria per motivi diametralmente opposti: la formazione di casa ha bisogno di punti per allontanare lo spettro della retrocessione: l'Hellas Verona terzultimo è ad appena 4 lunghezze di distanza, troppo poche per regalare certezze, visto il numero di partite rimaste in calendario. La Lazio invece insegue il suo quarto successo consecutivo, il settimo nelle ultime otto, una serie di risultati utili consecutivi impressionante che ha issato la formazione di Sarri al secondo posto, allungando sulle concorrenti nella corsa alla prossima Champions League.

Da quando Semplici siede sulla panchina dello Spezia la formazione ligure ha raccolto cinque risultati utili in sette partite, con risultati di prestigio come il successo sull'Inter o il pareggio contro la Fiorentina, e le due sconfitte maturate contro Juventus (0-2) e Sassuolo (1-0). L'ultima partita gli spezzini hanno fermato la corsa della viola di Italiano inchiodando il match del Franchi sul risultato di 1-1, con il gol di Nzola che ha risposto all'autorete di Wisiniewski.

La Lazio invece è reduce dal successo scintillante sulla Juventus. Una partita alimentata da grandi polemiche con le due squadre che non hanno risparmiato critiche all'arbitro Di Bello, rivendicando diversi errori commessi dal direttore di gara. Al di là delle polemiche, resta la grande prestazione da parte dei ragazzi di Sarri e una classifica che permette di guardare con ottimismo al futuro, viste le cinque lunghezze di margine sulla Roma terza e sette sull'Inter quinta.

Il match dell'Alberto Picco sarà diretto da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Ad assistere l'arbitro toscano ci saranno gli assistenti Bresmes e Scarpa, quarto uomo Santoro. In sala Var ci sarà invece il duo composto da Di Paolo e Ayroldi. Sono 21 i precedenti tra il fischietto designato per l'incontro e la Lazio, con uno score di 11 vittorie per i biancocelesti, 3 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo incontro dei capitolini diretto dal fischietto laziale riale allo scorso 11 settembre 2022 nella vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona. In totale nei match dei biancocelesti ha sventolato 60 cartellini gialli e 3 cartellini rossi verso i giocatori laziali, uno di questi tre arrivato da doppia ammonizione. Sono invece 4 i rigori fischiati contro i biancocelesti, mentre 6 quelli a favore. Con lo Spezia invece sono 7 i precedenti in tutte le competizioni tra Irrati e club ligure, con uno score leggermente negativo per i bianconeri: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. In totale sono stati ammoniti 13 giocatori in maglia spezzina, senza però vedere alcuna espulsione all'indirizzo dei bianconeri. Nei match dello Spezia arbitrati da Irrati, non sono mai stati fischiati calci di rigore.

"Immobile non è ancora al 100%", così ha parlato Sarri in conferenza stampa, ma proprio come non se ne è privato nel match con la Juventus, difficilmente al Picco di La Spezia, il tecnico toscano non schiererà negli undici il proprio capitano. La Lazio dovrebbe vedere così confermato in toto il suo undici titolare visto contro i bianconeri. Provedel, ex di turno, sarà il guardiano della porta laziale, mentre davanti a lui la linea a quattro sarà composta dai centrali Casale e Romagnoli, insieme ad Hysaj e Marusic sulle fasce. Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno come interni di centrocampo, mentre Cataldi sarà il mediano basso. A supportare Immobile ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.

Semplici al contrario di Sarri l'infermeria la vede ancora piena e spera di svuotarla, per evitare di giocare il secondo match consecutivo con gli uomini contati. Con Bastoni squalificato, Semplici potrebbe optare per una difesa a tre davanti a Dragowski, composta da Ampadu e Nikolaou e Caldara. Amian, Bourabia, Ekdal, Zurkowski e Reca andranno a comporre il centrocampo a cinque che sarà prettamente disposto a doversi sacrificare nella fase arretrata. In avanti, spazio ai due trascinatori offensivi dello Spezia: Gyasi e Nzola.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Zurkowski, Reca; Nzola, Gyasi. All. Leonardo Semplici.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

La partita dello stadio Alberto Picco di La Spezia tra Spezia e Lazio è in programma per domani, venerdì 14 aprile alle 20:45. Il match, valevole per la trentesima giornata di Serie A, sarà visibile sulla piattaforma di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport canale 251. Il match sarà disponibile anche su Dazn e si potrà seguire scaricando l'applicazione sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, Serie S e Serie X). Il match si può vedere sempre sull'app di Dazn tramite TIMVISION BOX, o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast collegato alla propria TV. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Il match è disponibile in streaming anche su Sky Go e NOW.

Statistiche dell'incontro

La Lazio è reduce da quattro trasferte consecutive senza subire gol e non fa meglio del suo record di cinque registrato nel 1998. Allora in panchina sedeva Sven-Göran Eriksson, poi allenatore dello scudetto nella stagione 1999-00. I biancocelesti sono inoltre riusciti a subire appena cinque gol nei primi tempi di questo campionato. Nelle prime 29 giornate di Serie A solo sette volte sono state incassate meno reti nei primi 45' di gioco, la più recente tra queste risale al 1993-94 con il Milan che ne subì appena due. La Lazio è anche la squadra che ha segnato più gol nei primi 15' di gioco, mentre lo Spezia è quella che ne ha realizzati meno con appena uno solo realizzato.

Nelle ultime cinque di campionato lo Spezia non ha mai incassato più di un gol, è la miglior striscia di gare senza almeno due reti subite degli spezzini in Serie A. La formazione ligure è inoltre imbattute nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A. Nelle ultime due sfide sono anche riusciti a realizzare ben tre reti, dopo un digiuno durato cinque match casalinghi. M'Bala Nzola ha partecipato a 15 gol dello Spezia in questa Serie A, con 13 reti segnate e due assist, prendendo parte così al 60% delle marcature del proprio club. Un dato che supera del 15% qualsiasi altro giocatore del massimo campionato.