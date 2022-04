Spezia-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma, 29 aprile 2022- La sconfitta all'ultimo secondo contro il Milan brucia ancora, ma la Lazio può ancora lottare per l'Europa. Prima però dovrà superare l'ostacolo Spezia, una squadra che in questa stagione ha sorpreso ma che vuole continuare ad accumulare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Thiago Motta ha saputo far male ad alcune big nelle giornate passate e anche adesso spera nel colpaccio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, anche per vendicare l'andata persa 6-1.

Le probabili formazioni

Thiago Motta dovrà fare a meno dello squalificato Erlic nel suo scacchiere, ma per il resto continuerà a puntare sui soliti titolari e sul consolidato 4-3-3. In porta come sempre andrà Provedel, supportato dai centrali Hristov e Nikolaou e dai terzini Amian e Ferrer. A centrocampo il pericolo principale sarà Maggiore, in gol contro l'Inter due settimane fa, affiancato da Kiwior e Bastoni. Gyasi, Manaj e Agudelo completeranno invece l'attacco.

Sarri non avrà a disposizione soltanto Pedro, ancora acciaccato, e per questo non proporrà variazioni rispetto al solito undici titolare che partirà con Strakosha tra i pali, il contestatissimo Acerbi in campo dal 1' assieme a Luiz Felipe e sugli esterni Hysaj e Marusic. Solito centrocampo formato da Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco resta confermatissimo il tridente composto da Felipe Anderson, Zaccagni e la prima punta Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Dove vederla

La partita tra Spezia e Lazio si giocherà domani alle ore 20:45. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Calcio, attraverso il canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre e in streaming in contemporanea su DAZN.

