Roma, 30 agosto 2019 - Dopo quelli di Champions League, oggi il sorteggio dei gironi di Europa League 2019, effettuati al Grimaldi Forum di Montecarlo. La Roma è nel girone J con Borussia Moenchengladbach, Isanbul Basaksehir e Wolfsberger; la Lazio nel girone E con Celtic Glasgow, Rennes e Cluj.

Le date dell'Europa League 2019/2020

La finale di questa edizione di Europa League si terrà il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdask di Danzica, in Polonia. La squadra vincitrice riceverà circa 17 milioni di euro in premi (oltre agli incassi dei diritti tv), sarà qualificata di diritto alla fase a gironi della prossima Champions League e sarà inserita nella prima fascia dei sorteggi. La prima giornata dei gironi di Europa League è in programma giovedì 19 settembre, l'ultima il 12 dicembre. La prima fase si disputera nelle giornate del 3 e 24 ottobre, 7 e 28 novembre per chiudere il 12 dicembre.

Il sorteggio dei gironi

Gruppo A: Siviglia, Apoel, Qarabag, Dudelange

Gruppo B: Dinanmo Kiev, Copenhagen, Malmo, Lugano

Gruppo C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Gruppo D: Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg, Lask

Gruppo E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj

Gruppo F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

Gruppo G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow

Gruppo H: Cska Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

Gruppo I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya

Gruppo J: Roma, Borussia Moenchengladbach, Basaksehir Istanbul, Wolfsberger

Gruppo K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

Gruppo L: Manchester United, Astana, Partizan Belgrado, Az Alkmaar

Il tabellone dell'Europa League

Hazard miglior giocatore 2018/19

Va a Eden Hazard il premio UEFA Europa League Player of the Season 2018/19. Il fantasista, da questa estate al Real Madrid, è stato eletto miglior giocatore della precedente edizione per quanto fatto con la maglia del Chelsea che, con Maurizio Sarri in panchina, ha vinto il trofeo battendo in finale l'Arsenal. Il belga ha avuto la meglio sul francese Olivier Giroud (Chelsea) e sul serbo Luka Jovic, lo scorso anno all'Eintracht Francoforte, in questa stagione anche lui al Real Madrid.