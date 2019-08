Montecarlo, 29 agosto 2019 - Dopo la Champions League tocca all’Europa League. La seconda competizione europea più importante si prepara ad aprire i battenti della fase a gironi con i sorteggi in programma venerdì 30 agosto alle 13. Tra le squadre italiane compariranno sicuramente le due romane, Roma e Lazio, mentre resta da capire quale sarà il destino del Torino che ha in programma questa sera il ritorno dei preliminari contro il Wolverhampton. Arsenal e Manchester United sono sicuramente tra le favorite, ma la competizione è molto lunga e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il regolamento e le fasce

Così come per la Champions League, anche in Europa League i gironi sono composti da quattro squadre. La differenza sta nel numero di squadre complessivo coinvolte nel torneo, che per l’Europa sono 48 a differenza delle 32 della Champions. Le formazioni vengono suddivise in quattro fasce da 12 squadre ciascuna, e verranno stabilite in base al coefficiente di ranking Uefa. Le squadre che partecipano all’Europa League vengono stabilite per metà in base all’ordine di classifica dei vari campionati 2018-19, altre 21 squadre accedono tramite preliminari mentre le ultime 3 vengono inserite una volta eliminate dagli spareggi per la Champions League. Tra le italiane, come detto, ci saranno sicuramente Roma e Lazio. La prima, che si troverà per certo in prima fascia, punta sicuramente ad arrivare in fondo al torneo, con un allenatore nuovo e una rosa quasi trasformata. La seconda, invece, proverà a sfruttare le esperienze degli anni passati per continuare a migliorare a livello europeo. In quanto al sorteggio vero e proprio, come per la Champions League vige una sola limitazione: le squadre che appartengono alla stessa Nazione o federazione non potranno apparire nello stesso girone.

Orari e dove vederla in tv

La cerimonia del sorteggio prenderà il via venerdì 30 agosto alle 13.00 a Montecarlo. Sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, mentre in diretta streaming si potrà trovare su Sky Go e sul sito ufficiale della Uefa.