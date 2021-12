Roma, 13 dicembre 2021 - Urna fortunata: saranno Ajax e Sporting Lisbona le avversarie di Inter e Juventus agli ottavi di Champions League 2021-22. Due rivali ostiche, soprattutto la rilevazione olandese che ha fatto percorso netto nel girone C. Ma il sorteggio di Nyon poteva andare molto peggio: Dybala e compagni hanno rischiato fino all'ultimo di trovare sulla strada verso i quarti il trio delle meraviglie Messi, Mbappe e Neymar, contro cui invece se la dovrà vedere lo United di Ronaldo, e l'Inter in seconda fascia, avrebbe potuto pescare corazzate come il Bayern Monaco e le inglesi City e Liverpool.

Al via anche i sorteggi dell'Europa League: occhi puntati su Atalanta, Lazio e Napoli.

Questi gli incroci

1) Benfica - Real Madrid

2) Villareal - Manchester City

3) Atletico Madrid - Bayern Monaco

4) Salisburgo - Liverpool

5) Inter - Ajax

6) Sporting Lisbona - Juventus

7) Chelsea - Lilla

8) M. United - Psg

Le partite degli ottavi si giocheranno tra febbraio e marzo. I match di andata si terranno il 15 e 16 febbraio, e il 22 e il 23 febbraio. Le sfide di ritorno sono in programma l'8 e il 9 marzo e il 15 e il 16 marzo. La Juve giocherà l'andata con lo Sporting in Portogallo, mentre la prima sfida Inter-Ajax si terrà a San Siro; di conseguenza le partite decisive si giocheranno rispettivamente a Torino e Amsterdam.

Alle 13, subito dopo quelli di Champions, vanno in scena i sorteggi per i playoff di Europa League che consentiranno di ottenere il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta. Sedici le squadre qualificate divise in due fasce: le otto teste di serie sono le seconde classificate nei gironi di Europa League, mentre le altre otto sono le terze dei gruppi Champions (con l'Atalanta). Anche in questo caso, le teste di serie giocano il ritorno in casa. Le squadre di uno stesso Paese non possono incontrarsi nel playoff, così come quelle di una fascia diversa.

È partita la cerimonia a Nyon: presto le rivali di Atalanta, Lazio e Napoli.

Sorteggio pericoloso per Lazio e Napoli, che nonostante siano teste di serie, sfideranno due "retrocesse" dalla Champions League. Lo spauracchio numero uno è il Barcellona, in Europa League per la prima volta in 20 anni, ma occhio anche a Porto, Borussia Dortmund e Siviglia. Più abbordabili sulla carta Lipsia, Zenit e Sheriff. Discorso diverso per l'Atalanta: da evitare le spagnole Betis e Real Sociedad, mentre Braga, Dinamo Zagabria, Rangers e Olympiacos non sarebbero male.

Teste di serie

Betis Siviglia, Glasgow Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria

Seconda fascia

Barcellona, Borussia Dortmund, Sheriff Traspol, Lipsia, Porto, Zenit, Siviglia, Atalanta

I sorteggi sono in programma alle ore 13 a Nyon. Diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Live sul sito della Uefa. Diretta testuale anche sul nostro sito.