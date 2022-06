Mercato Inter, Simone Inzaghi rinnova fino al 2024. L'annuncio ufficiale

Milano, 21 giugno 2022 - Simone Inzaghi e l'Inter avanti assieme almeno fino al 2024. Il tecnico piacentino, arrivato l'estate scorsa sulla panchina dei nerazzurri, ha rinnovato in giornata il proprio contratto. A darne notizia è la società milanese attraverso un video pubblicato sui social, nel quale l'ex Lazio - che al suo primo anno sui Navigli ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana ai danni della Juventus - e il presidente Steven Zhang si stringono la mano, sigillando l'unione per altri due anni. "Mister, lavorare con te è un regalo per me. Spacchiamo insieme per altri due anni", la carica del massimo dirigente interista, che ha voluto blindare il proprio allenatore.

Inter: la trattativa per Lukaku

Leggi anche: Napoli, De Laurentiis indagato