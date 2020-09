Milano, 16 settembre 2020 – Tutto pronto per l’esordio europeo stagionale del Milan che domani sera alle ore 20 (match in diretta in esclusiva su DAZN) disputerà il secondo turno dei preliminari di Europa League in casa degli irlandesi dello Shamrock Rovers. Mister Stefano Pioli, che per scelta tecnica ha deciso di non convocare il giovane Kalulu e Paquetà e che dovrà rinunciare allo squalificato Ante Rebic, opterà per il collaudatissimo 4-2-3-1 schierando in difesa davanti a Donnarumma il quartetto composto da Calabria, Kjaer Gabbia e Theo Hernandez. In mediana invece ci sarà la coppia composta da Kessié e Bennacer, mentre sulla trequarti giocheranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers che supporteranno l’inamovibile Zlatan Ibrahimovic, pienamente recuperato. Possibili poi gli innesti a gara in corso dei nuovi arrivati Sandro Tonali e Brahim Diaz.



Lo Shamrock di Stephen Bradley – che arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato i finlandesi dell’Ilves e in testa al campionato irlandese con 29 punti – risponde con optando per un 3-4-3: a difendere i pali dei padroni di casa ci sarà Mannus, mentre il pacchetto difensivo sarà composto da Grace, Lopes e Callan. Il quartetto di centrocampo sarà invece formato da Finn, O’Neill, McEneff e Lafferty. Il tridente offensivo, infine, sarà composto da Burke, Greene Marshall e Byrne

