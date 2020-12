Roma, 14 dicembre 2020 – La Serie A torna subito in campo oggi con Udinese-Crotone e Benevento-Lazio, due anticipi della 12esima giornata di campionato. Il turno infrasettimanale arriva con il Milan sempre in vetta alla classifica, anche dopo lo stop con il Parma, ma con l'Inter ora a sole tre lunghezze, e Napoli e Juventus a -4.

Alle 18 alla Dacia Arena di Udine arriva il Crotone. L'Udinese, dopo aver steso anche il Toro, ora cerca il quarto successo consecutivo, e l'ultima in classifica in casa è un'occasione da non perdere. Ma i calabresi di Stroppa sono carichi perchè reduci dal poker allo Spezia, il loro primo successo in campionato.

Alle 20,45 in campo Benevento e Lazio, il derby dei fratelli Inzaghi. Gli ospiti, i biancocelesti di Simone, come i padroni di casa, i sanniti di Pippo, sono reduci da due sconfitte e cercano il riscatto. La Lazio in classifica non può perdere contatto con le zone calde, mentre il Benevento vuole i tre punti per mantenere una distanza di sicurezza dal baratro della B.

Serie A, risultati e classifica

Udinese-Crotone, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy, Messias. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Di Martino di Giulianova.

In tv: Sky Calcio.

Benevento-Lazio, segui la diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Lapadula, Caprari. Allenatore: Inzaghi F.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

In tv: Dazn.

