Roma, 11 novembre 2018 - Girandola di gol nel pomeriggio di Serie B: ben undici le marcature nei match tra Brescia-Hellas Verona (4-2) e Cittadella-Venezia (3-2). Le rondinelle rifilano ben 4 gol agli scaligeri e fanno un bel balzo in avanti in classifica: la compagine di Corini entra in zona play-off. Donnarumma apre le danze al 38’; Tonali, a fine primo tempo, raddoppia con un bolide dalla distanza. Nella ripresa, pronti via, l’Hellas rientra in partita grazie al colpo di testa di Caracciolo, ma sempre Donnarumma trova il 3-1 bresciano. Torregrossa mette fine al match con il 4-1 - sinistro che s’insacca all’incrocio - e Pazzini, per gli ospiti, realizza il 2-4 finale. Con questo successo i Corini boys salgono in sesta posizione, a 18 punti proprio con i veronesi.



Mattatore del derby veneto tra granata e lagunari è Mattia Finotto. L’ex attaccante della Spal mette a referto una tripletta e rende vane le marcature di Bentivoglio (su rigore) e il clamoroso autogol di Drudi. Gli uomini di Venturato volano al quarto posto, a -1 dalla Salernitana terza. Questa sera il big match tra Palermo e Pescara.





Classifica: Pescara* 22; Palermo** 21; Salernitana 20; Cittadella* e Lecce 19; Brescia* ed Hellas Verona 18; Benevento** e Perugia* 17; Cremonese* e Ascoli* 15; Spezia** 13; Venezia* e Crotone 12; Padova 11; Cosenza* 8; Foggia* (-8) e Carpi* 7; Livorno* 5



* una partita in meno, ** due partite in meno



Serie B, 12a giornata - i risultati



Perugia-Crotone 2-1 23’ Verre (P), 56’ Simy (C), 63’ aut.Simy (P) - giocata venerdì



Ascoli-Padova 2-3 20’ Ngombo (A), 26’ Bonazzoli (P), 60’ Capello (P), 79’ Mazzocco (P), 82’ Brosco (A) - giocata ieri



Carpi-Benevento 2-2 54’ Letizia (B), 70’ rig. Coda (B), 86’ Concas (C), 93’ Vano (C) - giocata ieri



Cremonese-Livorno 1-0 31’ Brighenti - giocata ieri



Salernitana-Spezia 1-0 15’ Bocalon - giocata ieri



Cosenza-Lecce 2-3 8’ Venuti (L), 13’ Palombi (L), 67’ e 80’ Tutino (C), 82’ Falco (L) - giocata ieri



Brescia-Hellas Verona 4-2 38’ e 56’ Donnarumma (B), 43’ Tonali (B), 56’ Caracciolo (HV), 69’ Torregrossa (B), 80’ Pazzini (HV)



Cittadella-Venezia 3-2 11’ rig. Bentivoglio (V), 16’, 72’ e 83’ Finotto (C), 18’ aut. Drudi (V),



Palermo-Pescara questa sera ore 21



Riposa: Foggia