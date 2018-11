Roma, 3 novembre 2018 - Il Palermo supera 2-1 il Cosenza e si prende momentaneamente la vetta del campionato di Serie BKT, in attesa del posticipo di lunedì tra Pescara e Lecce. Il gol al “Barbera" arrivano tutti nella ripresa: al 77’ Salvi, di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, regala l’1-0 agli uomini di Stellone. Il vantaggio rosanero dura due minuti, infatti, al 79’ Baclet fredda l’incolpevole Brignoli (la difesa di casa lascia l’attaccante numero 16 colpevolmente solo in area di rigore). Al 90’, poi, Puscas sfrutta un perfetto assist di Nestorovski e, di testa, deposita la sfera in fondo al sacco. Nel finale i silani restano in 10 per l’espulsione diretta di Idda.



Gol ed emozioni allo “Zaccheria” tra Foggia e Brescia. I satanelli si portano avanti con Mazzeo al 6’ mentre le rondinelle trovano l’1-1 al 14’ grazie a Torregrossa, che con un delizioso tocco sotto beffa Bizzarri. Nella ripresa il copione non cambia, prima gol dei padroni di casa e poi pareggio degli uomini di Corini: al 52’ Gerbo toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali con un siluro dalla distanza e Tremolada, all’83’, con una punizione magistrale, manda in archivio la sfida. Con questo pareggio, i padroni di casa toccano quota 7 (da ricordare gli otto punti di penalizzazione), al contrario le rondinelle salgono a 15. Da segnalare che gli uomini di Grassadonia chiudono il match in 10 uomini per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Camporese.



Termina senza reti il derby veneto tra Padova e Cittadella; i biancoscudati restano in zona play-out con 8 punti, gli uomini di Venturato, a quota 16, sono in zona play-off. Alle 18 si sfideranno Benevento ed Ascoli.





Serie B: i risultati della 11esima giornata



Hellas Verona - Cremonese 1-1 3’ Caracciolo (HV), 31’ Arini (C) - giocata ieri



Foggia - Brescia 2-2 6’ Mazzeo (F), 14’ Torregrossa (B), 52’ Gerbo (F), 83’ Tremolada (B)



Padova - Cittadella 0-0



Palermo - Cosenza 2-1 77’ Salvi (P), 79’ Baclet (C), 90’ Puscas (P)



Benevento - Ascoli oggi alle 18



Crotone - Carpi domani ore 15



Venezia - Salernitana domani ore 15



Livorno - Perugia domani ore 21



Pescara - Lecce lunedì ore 21



Riposa: Spezia





Classifica: Palermo* 21; Pescara* 19; Verona 18; Salernitana* 17; Lecce*, Benevento*** e Cittadella* 16; Brescia* 15, Spezia** 13; Cremonese* e Ascoli** 12; Crotone* e Perugia** 11; Venezia** 9; Cosenza e Padova 8; Foggia 7 (-8); Livorno** e Carpi** 5



* una partita in meno; ** due in meno; *** tre in meno

