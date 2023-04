Serie B, pareggio per il Frosinone: il Genoa torna a -4 dal primo posto

Bologna, 17 aprile 2023 - Il Frosinone frena e il Genoa accorcia. La corsa per la vittoria della Serie B è ormai a due, con i ciociari e il Grifone che sono a quattro punti di distanza gli uni dagli altri. Al termine della 33^ giornata, la squadra di Fabio Grosso comanda la classifica, nonostante il pareggio maturato contro il Cagliari. Il club allenato da Alberto Gilardino, invece, ha conquistato i tre punti contro il Perugia, e resta inoltre a distanza di sicurezza dalla Bari.

L'esito delle partite del fine settimana

La 33^ giornata ha visto il Frosinone fermarsi in casa del Cagliari. Il match giocato in terra sarda è terminato a reti inviolate e i ciociari vedono il Genoa riavvicinarsi in classifica: la squadra di Alberto Gilardino ha sconfitto il Perugia con il risultato di 2-0, grazie ai gol di Morten Frendrup e Radu Dragusin. Questi tre punti sono utili al Grifone anche per staccare la Bari, che si trova ora a sei lunghezze dal secondo posto, dopo il pareggio per 2-2 maturato al San Nicola contro il Como. Questo fine settimana ha visto tutte le squadre in zona playoff rallentare il passo. Il Sudtirol ha perso contro l'Ascoli, che si è imposto di misura con un gol su rigore di Cedric Gondo. La Reggina ha raccolto solo un punto, in casa del Benevento, in un 1-1 firmato da Pierozzi da una parte e Ciano dall'altra. Il Cagliari, come detto, ha pareggiato contro il Frosinone, mentre il Parma lo ha fatto contro il Modena in trasferta. Il Pisa è invece crollato in casa della Ternana, messo al tappeto per 2-1 in una sfida decisa dai gol di Stefano Moreo, Andrea Favilli su rigore e Cesar Falletti. In fondo alla classifica il Benevento resta fanalino di coda, alle spalle del Brescia che ha pareggiato per 2-2 a Ferrara contro la Spal, in uno scontro diretto senza vincitori né vinti. Segno X anche per il Cosenza, fermato sull'1-1 dal Cittadella.

Risultati Serie B giornata 33

Modena - Parma 1-1 14' Davide Diaw, 16' Adrian Benedyczak Venezia - Palermo 3-2 5' Matteo Brunori, 19' Dennis Johnsen, 61' Joel Pohjanpalo (R), 63' Tanner Tessmann, 86' Gennaro Tutino (R) Ascoli - Sudtirol 1-0 89' Cedric Gondo (R) Cosenza - Cittadella 1-1 12' Christian D'Urso, 27' Mirko Antonucci Spal - Brescia 2-2 1' Fabio Maistro, 11' Florian Ayé, 74' Fabio Maistro, 80' Giacomo Olzer Benevento - Reggina 1-1 25' Niccolò Pierozzi, 84' Camillo Ciano Bari - Como 2-2 18' Nicholas Ioannou, 26' Patrick Cutrone, 48' Walid Cheddira, 90+2' Valerio Di Cesare Genoa - Perugia 2-0 41' Morten Frendrup, 69' Radu Dragusin Cagliari - Frosinone 0-0 Ternana - Pisa 2-1 6' Stefano Moreo, 72' Andrea Favilli (R), 75' Cesar Falletti

Classifica Serie B giornata 33

Frosinone 67, Genoa 63, Bari 57, Sudtirol 52, Reggina 49, Cagliari 48, Parma 48, Pisa 46, Modena 43, Palermo 43, Ternana 43, Ascoli 42, Como 41, Venezia 39, Cittadella 37, Cosenza 37, Perugia 34, Spal 33, Brescia 32, Benevento 30