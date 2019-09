Roma, 14 settembre 2019 - La Virtus Entella si prende la vetta solitaria della classifica. Gli uomini di Boscaglia, grazie al perfetto rigore di Mancosu al 93’, superano di misura il Frosinone e arrivano a quota 3 successi in altrettante partite. Da segnalare il penalty fallito da Ciano per gli ospiti al 58’ (grande parata di Contini).



Il Perugia non va oltre lo 0-0 con la Juve Stabia (gli stabiesi chiudono in 10 per l’espulsione di Mallamo all’87) e non riesce a trovare la terza vittoria di fila dopo quelle con Chievo e Livorno. Al Grifo annullati due gol (Fernandes all’11 e Falcinelli al 62’).



Con un gol per tempo, l’Ascoli s’impone 2-0 sul Cittadella e tocca quota 6 punti in graduatoria. Gerbo, con gran tiro dalla distanza, apre le danze al 43’, Ninkovic, al 96’, mette il sigillo ai tre punti per i bianconeri. Stesso risultato per il Cittadella, che ha la meglio del Trapani. I gol tutti e due nella ripresa: Celar sigla il vantaggio veneto al 46’ e Diaw raddoppia al 68’. Nel mezzo capitan Iori si fa ipnotizzare dal dischetto da Dini. Alle 18 in campo il derby veneto tra Venezia e Chievo.



Serie B, 3a giornata



Pordenone-Spezia 1-0 49’ Barison - giocata ieri



Ascoli-Livorno 2-0 43’ Gerbo, 96’ Ninkovic



Cittadella-Trapani 2-0 46’ Celar, 68’ Diaw



Perugia-Juve Stabia 0-0



Virtus Entella-Frosinone 1-0 93’ rig. Mancosu



Venezia-Chievo ore 18



Cosenza-Pescara domani ore 15



Crotone-Empoli ore 15



Pisa-Cremonese ore 21



Salernitana-Benvento lunedì ore 21







Classifica



Virtus Entella 9; Perugia 7; Ascoli, Salernitana* e Pordenone 6; Benevento*, Pisa*, Empoli* e Crotone* 4; Spezia, Pescara*, Cremonese*, Venezia*, Frosinone e Cittadella 3; Chievo*, Cosenza* e Juve Stabia 1; Livorno e Trapani 0



* una partita in meno