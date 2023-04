Serie B, il Frosinone rallenta ancora: il Genoa ora è a -2

Il Genoa continua ad avvicinarsi, senza esitazioni, al Frosinone capolista. La corsa per la vittoria della Serie B e per la promozione diretta in Serie A entra nel vivo, quando è andato in archivio il turno della 34esima giornata del campionato cadetto. I ciociari sono stati rallentati dal Sudtirol, mentre il Grifone ha conquistato i tre punti contro il Cittadella e si è portato a -2 dal primo posto in classifica. Alle spalle della coppia che, al momento, salirà direttamente nella serie maggiore, prosegue la bagarre per la zona playoff.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Frosinone è ancora in testa, ma l'inerzia dell'ultimo periodo pende sempre più a favore del Genoa. I ciociari hanno raccolto il secondo pareggio consecutivo in questo fine settimana valido per la 34^ giornata di Serie B. Stavolta a rallentare la corsa della squadra allenata da Fabio Grosso è stato il Sudtirol, che in trasferta ha strappato un pareggio a reti inviolate che ha permesso al Genoa di farsi sotto in classifica. Il Grifone, infatti, ha battuto il Cittadella in trasferta di misura, grazie ad un gol di Albert Gudmundsson, che vale il -2 dal primo posto. La squadra di Alberto Gilardino è abbastanza serena nei confronti della Bari, che insegue a sei punti di distanza. I Galletti hanno piegato il Pisa in trasferta per 2-1, con le marcature di Sebastiano Esposito e, soprattutto, il rigore di Mirco Antenucci firmato al minuto 90; ai padroni di casa toscani non è bastata la rete di Ernesto Torregrossa, anch'essa realizzata dagli undici metri, che aveva aperto la partita al 18'.

In zona playoff il Cagliari è uscito sconfitto dallo scontro diretto contro il Parma, al Tardini, dove il match si è chiuso sul 2-1 in favore dei ducali. Colpo del Brescia, che ha prevalso contro la Reggina fuori casa, sempre con lo stesso risultato. Il Modena non è riuscito a sfruttare questo k.o, fermato dalla Spal sullo 0-0. Da segnalare la larga vittoria del Venezia in casa della Ternana, un 4-1 netto e senza appello.

Risultati Serie B giornata 34

Reggina - Brescia 1-2 11' Massimiliano Mangraviti, 72' Pablo Rodriguez, 76' Devid Eugene Bouah

Como - Ascoli 1-1 68' Federico Dionisi (R), 90+1' Alberto Cerri (R)

Cittadella - Genoa 0-1 70' Albert Gudmundsson

Frosinone - Sudtirol 0-0

Modena - Spal 0-0

Parma - Cagliari 2-1 32' Gianluca Lapadula, 62' Franco Vazquez (R), 77' Dennis Man

Perugia - Cosenza 0-0

Palermo - Benevento 1-1 11' Marco Sala, 28' Diego Farias

Pisa - Bari 1-2 18' Ernesto Torregrossa (R), 36' Sebastiano Esposito, 90' Mirco Antenucci (R)

Ternana - Venezia 1-4 21' Andrea Carboni, 32' Joel Pohjanpalo, 44' Mikael Egill Ellertsson, 72' Denis Cerysev, 79' Gabriele Capanni

Classifica Serie B giornata 34

Frosinone 68, Genoa 66, Bari 60, Sudtirol 53, Parma 51, Cagliari 48, Pisa 46, Reggina 46, Modena 44, Palermo 44, Ascoli 43, Ternana 43, Como 42, Venezia 42, Cosenza 38, Cittadella 37, Perugia 35, Brescia 35, Spal 34, Benevento 31.

