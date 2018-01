Bologna, 20 gennaio 2018 -Il Frosinone raggiunge il Palermo in vetta alla classifica di Serie B. I ciociari asfaltano il fanalino di coda Pro Vercelli per 4-0 nella 22esima giornata di campionato: Dionisi, Ariaudo, Matteo Ciofani e Terranova mettono il loro marchio sul match, mentre nella partita delle 18 i rosanero non vanno oltre lo 0-0 a La Spezia. Tre punti fondamentali per l’Empoli. Gli uomini di Andreazzoli s’impongono per 2-1 sulla Ternana. Donnarumma, con il suo 12° gol stagionale, manda avanti i toscani mentre Montalto, al 36’ su rigore, trova il momentaneo 1-1. A 9’ dalla fine Castagnetti pesca il jolly da tre punti con una grande conclusione da lontano.

A -2 dal terzo posto troviamo, a braccetto, Cremonese e Cittadella. I grigiorossi superano di misura, grazie al guizzo di Cavion all’89’, il Parma; i veneti, invece, in rimonta, sbancano 2-1 il “Del Duca” di Ascoli e centrano la sesta vittoria fuori casa (record del campionato). Monachello, al primo gol in maglia bianconera, consente ai marchigiani di andare in vantaggio; nella ripresa, capitan Iori, su rigore, e Vido all’86’ regalano la vittoria a mister Venturato. Tanti gol (ben 5) e mille emozioni tra Salernitana e Venezia. I granata, complici i gol di Zito, Ricci e Palombi (rete all’esordio con il cavalluccio sul petto per il giovane attaccante della Lazio), chiudono il primo tempo sul triplo vantaggio. I lagunari, altresì, nella ripresa cercano di rientrare in partita, ma raggiungono solamente il 3-2 con Firenze e Bentivoglio. Nel finale espulsi Ricci e Bentivoglio dopo una piccola rissa.



Il Perugia comincia il 2018 con la vittoria (2-0) ai danni della Virtus Entella: il giovanissimo Kouan (classe '99) e Cerri mettono la propria firma sul tabellino marcatori. Successo per 1-0 sia per Pescara che Novara: gli abruzzesi espugnano lo “Zaccheria” di Foggia, i gaudenziani battono il Carpi.



Classifica dopo la 22a giornata: Frosinone 40; Palermo 40; Empoli 37; Cremonese e Cittadella 35; Bari* 34; Parma 33; Pescara 31; Spezia 31; Venezia, Salernitana e Carpi 29; Perugia e Novara 27; Avellino* 25; Virtus Entella 24; Brescia* e Cesena* 23; Foggia 22; Ternana 21; Ascoli 20; Pro Vercelli 18.

*una partita in meno



Serie B, 22a giornata



Ascoli-Cittadella 1-2 41’ Monachello (A), 63’ rig. Iori (C), 86’ Vido (C)



Cremonese-Parma 1-0 89’ Cavion



Empoli-Ternana 2-1 16' Donnarumma (E), 36’ rig. Montalto (T), 81’ Castagnetti (E)



Foggia-Pescara 0-1 44’ Mancuso



Frosinone-Pro Vercelli 4-0 6' Dionisi, 25' Ariaudo, 31' M. Ciofani, 62’ Terranova



Novara-Carpi 1-0 43’ Moscati



Perugia-Virtus Entella 2-0 49’ Kouan, 57’ Cerri



Salernitana-Venezia 3-2 5' Zito, 30' Ricci, 35’ Palombi, 48’ Firenze (V), 53’ Bentivoglio (V)



Spezia-Palermo 0-0



Cesena-Bari ore 20.30



Brescia-Avellino domani - ore 15.00