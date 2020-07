Milano, 28 luglio 2020 - Assegnato lo Scudetto e decise già due retrocesse su tre, la serie A si prepara a emettere gli ultimi verdetti. Manca da decretare con esattezza l'ordine di arrivo delle squadre qualificate in Champions League ed Europa League, oltre che la terza che saluterà il massimo campionato. Per adeguarsi agli obiettivi di classifica delle varie compagini, la Lega ha deciso di dividere l'ultimo turno in due giorni con altrettante fasce d'orario. Sabato 1 agosto scenderanno in campo in contemporanea tutte le formazioni di alta classifica, mentre domenica 2 quelle che ancora devono guadagnarsi la permanenza in serie A.

IL PROGRAMMA

Sabato 1 agosto: Brescia-Sampdoria (ore 18), Atalanta-Inter (ore 20:45), Juventus-Roma (ore 20:45), Milan-Cagliari (ore 20: 45), Napoli-Lazio (ore 20: 45).

Domenica 2 agosto: Spal-Fiorentina (ore 18), Bologna-Torino (ore 20:45), Genoa-Verona (ore 20:45), Lecce-Parma (ore 20:45), Sassuolo-Udinese (ore 20:45).