Bologna, 21 ottobre 2021 – Smaltite le fatiche infrasettimanali per le coppe europee, per la Serie A è arrivato il momento di tornare in campo. La 9° giornata di campionato si prepara a regalare spettacolo e gol, vista anche la presenza di due big match: la capolista Napoli se la vedrà all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, mentre l’Inter ospiterà a San Siro la Juventus. Archiviato quasi un quarto di campionato, la classifica vede il Napoli al comando ancora a punteggio pieno, seguito a due sole lunghezze dal Milan. Più staccate, al momento, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Juventus.

Probabili formazioni e orari tv

Torino-Genoa (venerdì ore 18.30, Dazn)



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Belotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban.



Sampdoria-Spezia (venerdì ore 20.45, Dazn e Sky)



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Salcedo, Gyasi; Nzola.



Salernitana-Empoli (sabato ore 15.00, Dazn)



SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Jaroszynski, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.



Sassuolo-Venezia (sabato ore 18.00, Dazn)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.



Bologna-Milan (sabato ore 20.45, Dazn e Sky)



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.



Atalanta-Udinese (domenica 12.30, Dazn e Sky)



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Lovato, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu.



Fiorentina-Cagliari (domenica ore 15.00, Dazn)



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Torreira; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro.



Verona-Lazio (domenica ore 15.00, Dazn)



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.



Roma-Napoli (domenica ore 18.00, Dazn)



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.



Inter-Juventus (domenica ore 20.45, Dazn)



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.



ANDREA TREZZA