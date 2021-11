Roma, 28 novembre 2021 - Dopo gli anticipi della 14esima giornata di Serie A Tim l'Inter è col fiato sul collo di Milan e Napoli. I nerazzurri di Simone Inzaghi, grazie al successo per 0-2 a Venezia, si ritrovano a 31 punti, uno sotto le due formazioni in vetta, mettendole così sotto pressione prima dei loro rispettivi impegni di oggi: Milan-Sassuolo alle 15 e Napoli-Lazio alle 20.45. Ma i match del sabato hanno anche sancito la crisi profonda della Juventus, battuta in casa dall'Atalanta. La Dea fa sul serio ed è quarta solitaria con 28 punti, staccando di 6 la Roma quinta, e di 7 Lazio, Fiorentina e proprio la Signora.

Gli altri match in programma oggi sono, alle 12.30 Udinese-Genoa. Seguiranno alle 15 la sfida di San Siro dei rossoneri e Spezia-Bologna. Alle 18 c'è Roma-Torino, e la sera appuntamento al San Paolo di Napoli con i biancocelesti.

Formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. All. Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All. Shevchenko.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia.

In tv: Dazn e Sky.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Magnanelli, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Colley. All. Thiago Motta.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Arbitro: Massimi di Termoli.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Petagna, Mertens. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio.

In tv: Dazn.

