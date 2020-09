Bologna, 25 settembre 2020 – Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Tanti i dubbi che sin da subito si presentano davanti agli allenatori, che tra squalifiche e infortuni devono fare i conti in certi casi con scelte obbligate. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni per questo turno.

Torino-Atalanta (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, N’Koulou, Bremer, Murru; Lukic, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

Cagliari-Lazio (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Sampdoria-Benevento (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Moncini, Insigne.

Inter-Fiorentina (sabato ore 20.45, Dazn)

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.

Spezia-Sassuolo (domenica ore 12.30, Dazn)

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Dell’Orco, Erlic, Sala; Mora, Ricci, Bartolomei; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

Verona-Udinese (domenica ore 15.00, Dazn)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Benassi; Di Carmine.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Coulibaly, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Napoli-Genoa (domenica 15.00, Sky Calcio)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Pellegrini L., Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro.

Crotone-Milan (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy Messias.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

Roma-Juventus (domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Ronaldo.

Bologna-Parma (lunedì ore 20.45, Sky Calcio)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Laurini; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Karamoh.