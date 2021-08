Bologna, 26 agosto 2021 – Prenderà il via domani la seconda giornata di Serie A. L’esordio in campionato non è stato positivo allo stesso modo per tutte le compagini: vittoria alla prima per Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Milan, solo un pari invece per la Juventus: buona occasione di riscatto ora per i bianconeri, che avranno di fronte l’Empoli. Di seguito tutto il programma della seconda giornata, con orari tv e probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI E ORARI TV

Udinese-Venezia (venerdì ore 18.30, Dazn)



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Okaka.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Sigurdsson.



Verona-Inter (venerdì ore 20.45, Dazn e Sky Calcio)



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Casale, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.



Atalanta-Bologna (sabato ore 18.30, Dazn)



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Arnautovic.



Lazio-Spezia (sabato ore 18.30, Dazn)



LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley.



Fiorentina-Torino (sabato ore 20.45, Dazn e Sky Calcio)



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.



Juventus-Empoli (sabato ore 20.45, Dazn e Sky Calcio)



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.



Genoa-Napoli (domenica 18.30, Dazn)



GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Hernani, Badelj, Rovella, Sabelli; Pandev, Bianchi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Lozano.



Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 18.30, Dazn e Sky Calcio)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Djuricic, Raspadori, Boga; Caputo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella.



Milan-Cagliari (domenica ore 20.45, Dazn)



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.



Salernitana-Roma (domenica ore 20.45, Dazn)



SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.