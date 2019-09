Roma, 28 settembre 2019 - Non prende fiato la serie A e neanche il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che riparte oggi la 6a giornata con Juventus-Spal, in diretta dalle 15 (qui tutti gli orari tv). I campioni d'Italia, al momento secondi in classifica e reduci dalla non agevole vittoria di Brescia, inseguono la capolista Inter, per ora avanti di 2 punti. Brutto inizio di torneo invece per i ferraresi, che hanno vinto solo una volta in casa - 2-1 sulla Lazio - a fronte di 4 sconfitte. L'Inter - che nelle prime 5 partite ha raccolto altrettanti successi - affronterà alle 18 la Sampdoria, che alle spalle ha un inizio di campionato traumatico: 4 sconfitte e l'unica vittoria casalinga sul Torino nella 4a giornata. A chiudere i tre anticipi del sabato sarà Sassuolo-Atalanta alle 20.45: dopo la vittoria di Roma l'Atalanta cerca il bis con gli emiliani, che hanno fin qui sempre perso in trasferta ma vinto in casa contro Sampdoria e Spal.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Spal (3-5-2): Berisha: Tomovic, Vicari, Igor: Sala, Valdifiori, Missiroli, Murgia, Reca; Petagna, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Sensi, Asamoah, Brozovic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte

Arbitro: Calvarese di Teramo

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traore'; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskji; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Valeri di Roma