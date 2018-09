Roma, 2 settembre 2018 - Serata da dimenticare per il Napoli, con Ancelotti che incassa la prima sconfitta in casa di una super Sampdoria, letteralmente trasformata davanti al proprio pubblico. Defrel, autore di una doppietta, e Quagliarella (colpo di tacco stupefacente) confezionano un 3-0 che non concede alibi agli azzurri. Colpo grosso del Cagliari, che vince 1-0 a Bergamo. Festival del gol a Reggio Emilia: tra Sassuolo e Genoa finisce 5-3. Con un gol a inizio ripresa di Luis Alberto, la Lazio supera il Frosinone nel derby regionale e abbandona lo 0 in classifica

Lazio Frosinone 1-0, decide Luis Alberto - di V. DE BENEDETTI

Napoli, tracollo a Marassi contro la Sampdoria - di G.A.M D'ALESSIO

Gli anticipi di venerdì e sabato hanno visto le vittorie di Milan (2-1 con la Roma), Inter (3-0 in casa del Bologna) e Juventus (2-1 a Parma). Alle 18 la Fiorentina ha battuto l'Udinese per 1-0 grazie a una prodezza di Benassi al 28' della ripresa.

Fiorentina-Udinese 1-0 (rivivi la diretta)

TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): Lafont (1' st Dragowski), Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson (38' st Dabo), Chiesa, Simeone, Eysseric (19' st Pjaca). All. Pioli.

Udinese (4-2-3-1): Scuffet, S.Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck (43' st Vizeu), Samir, Behrami (35' st D'Alessandro), Fofana, Pussetto (16' st Teodorczyk), De Paul, Machis, Lasagna. All. Velazquez.

Arbitro: Giua di Olbia

Rete: 28' st Benassi

Note -Angoli: 11 a 4 per la Fiorentina Recupero: 0 e 4' Ammoniti: Gerson, Fofana, Pezzella per gioco falloso. Var: zero. Spettatori: 31.009, incasso 466.720 euro (paganti 9790, incasso 194.716; abbonati 21.219, quota 272.004).

Sampdoria-Napoli 3-0 (Rivivi la diretta)

TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru (dal 59' Sala); Barreto, Ekdal (dal 83' Ronaldo Vieira), Linetty; Saponara (dal 37' Ramirez); Defrel, Quagliarella.

A disposizione: Belec, Rafael, Colley, Leverbe, Ferrari, Tavares, Jankto, Vieira, Kownacki, Caprari.

Allenatore: Giampaolo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara (dal 71' Rog), Zielinski; Verdi (dal 46' Ounas), Milik, Insigne (dal 46' Mertens).

A disposizione: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Chiriches, Malcuit, Fabian, Hamsik, Callejon.

Allenatore: Ancelotti

Arbitro: Massa di Imperia

Note, ammoniti: Ramirez (S), Diawara (N), Mario Rui (N), Allan (N), Rog (N), Ronaldo Vieira (S)

Atalanta-Cagliari 0-1 (rivivi la diretta)

TABELLINO

ATALANTA: Berisha; Mancini, Djimsiti (dal 1' st Gomez), Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Ali Adnan (dal 18' st Gosens); Pasalic (dal 27' st Barrow); Zapata, Rigoni.

A disposizione:. Gollini, Rossi, Valzania, Reca, Gosens, Gomez, Tumminiello, Castagne, Pessina, Barrow.

Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI: Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro (dal 29' st Faragò), Bradaric, Barella; Ionita (dal 22' st Dessena); Pavoletti, Sau (dal 33' st Farias).

A disposizione: Rafael, Aresti, Pajac, Andreolli, Dessena, Cigarini, Pisacane, Faragò, Cerri, Farias, Lykogiannis.

Allenatore: Maran.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: Ammoniti Djimsiti (A), De Roon (A), Ionita (C), Dessena (C).

Torino-Spal 1-0 (Rivivi la diretta) - La partita è stata sospesa al 17' del primo tempo sul punteggio di 0-0 a causa di un violento nubifragio. E' ripresa dopo 45 minuti in seguito al sopralluogo delle condizioni del terreno di gioco da parte dell'arbitro Pasqua, accompagnato dai capitani delle due squadre, Belotti e Antenucci ed è finita intorno alle 23,20.

TABELLINO

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Soriano (18' st Baselli), Aina (41' st Berenguer); Iago Falque (26' st Zaza), Belotti.

A disposizione: Rosati, Ichazo, Bremer, Ferigra, Djidji, Lukic, Edera, Parigini, Damascan.

Allenatore: Mazzarri.

SPAL: Gomis; Cionek (33' st Paloschi), Vicari, Felipe (1' st Djourou); Lazzari, Kurtic, Schiattarella (7' st Valdifiori), Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna.

A disposizione: Thiam, Vanja Milinkovic-Savic.Costa, Dickmann, Simic, Viviani, Everton Luiz, Valoti, Moncini.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Pasqua.

Note: ammoniti Moretti (T), Schiatterella, Cionel (S).

Sassuolo-Genoa 5-3 (Rivivi la diretta)

TABELLINO

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Lemos (dal 45' st Dell'Orco), Magnani, Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi (dal 12' st Bourabia), Babacar (dal 33' st Boga), Boateng.

A disposizione: Pegolo, Adjapong, Sernicola, Djuricic, Sensi, Brignola, Matri, Di Francesco, Odgaard.

Allenatore: De Zerbi.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli (dal 18' st Bessa), Zukanovic; Lazovic (dal 1' st Favilli), Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé (dal 22' st Dalmonte), Piatek.

A disposizione: Radu, Lopez, Pereira, Lakicevic, Gunter, Medeiros, Mazzitelli, Rolòn, Lapadula.

Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Note: ammoniti Rogerio (S), Magnani (S), Piatek (G), Criscito (G), Bessa (G), Duncan (S), Hiljemark (G).

Chievo-Empoli 0-9 (Rivivi la diretta)

TABELLINO

CHIEVO: Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; N. Rigoni (dal 27' st Depaoli), Radovanovic, Obi (dal 37' st Kiyine); Birsa; Stepinski (dal 19' st Giaccherini), Djordjevic.

A disposizione: Seculin, Semper Jaroszynski, Tanasijevic, Leris, Burruchaga, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli.

Allenatore: D'Anna.

EMPOLI: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli (dal 14' pt Pasqual); Acquah (dal 43' st Bennacer), Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina (dal 33' st Mraz).

A disposizione: Provedel, Fulignati, Rasmussen, Veseli, Marcjanik, Ucan, Traore, Brighi, Mchelidze.

Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Note: ammoniti Rigoni (C), Di Lorenzo (E).

Lazio-Frosinone 1-0 (rivivi la diretta)

TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (Murgia dal 37' st), Lulic; Luis Alberto (Badelj dal 45' st); Immobile (Caicedo dal 40' st).

A disposizione: Guerrieri, Proto, Patric, Basta, Correa, Durmisi, Bastos, Caceres, Cataldi.

Allenatore: Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano (Ghiglione dal 26' st), Chibsah, Maiello, Cassata (Soddimo dal 37' st), Molinaro; Ciano, Perica (Ardaiz dal 26' st).

A disposizione: Bardi, Goldaniga, Ariaudo, Matarese, Besea, Krajnc, Beghetto, Crisetig, Pinamonti.

Allenatore: Longo

Arbitro: Calvarese di Teramo

Note: ammoniti (Brighenti (F), Parolo (L), Ghiglione (F)