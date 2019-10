Bologna, 29 ottobre 2019 – Si apre oggi la 10° giornata di Serie A: turnover in vista per tante squadre per questo turno infrasettimanale. Infortuni, squalifiche e condizioni fisiche obbligheranno gran parte dei tecnici ad effettuare qualche cambio di formazione necessario per affrontare tre partite in una settimana. Vediamo nel dettaglio le probabili scelte di tutte e dieci le sfide in programma per questa decima giornata.

Parma-Verona, segui la diretta dalle 19

Dove vederla in tv: Dazn

Probabili formazioni

D’Aversa perde anche Gagliolo, è emergenza in difesa: pronto Iacoponi in coppia con Dermaku. In attacco out sia Inglese che Cornelius, verso la conferma Karamoh. Nel Verona torna Veloso in cabina di regia dal 1’, Amrabat è stanco ma Juric ha detto che sarà in campo regolarmente. In attacco tocca a Stepinski, fuori Di Carmine.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.

Verona (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Lazovic, Zaccagni, Amrabat, Veloso, Faraoni; Verre, Stepinski.

Brescia-Inter, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Corini è pronto a rilanciare Donnarumma dal 1’: è favorito su Aye per affiancare Balotelli. In mediana può giocare Zmrhal, in questo caso Romulo farebbe il trequartista. Nell’Inter torna titolare De Vrij in difesa assieme a Godin e Skriniar, a centrocampo non recupera Sensi. Dubbi sul partner di Lautaro Martinez in attacco: Lukaku è favorito su Politano.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Gastaldello, Cistana, Sabelli; Zmrhal, Tonali, Bisoli; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Napoli-Atalanta (mercoledì ore 19.00)

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Ancelotti si prepara ad escludere Mertens: favorito Lozano per affiancare Milik in attacco. In difesa verso il forfait Manolas, può tornare Maksimovic dopo il grave infortunio occorso a Malcuit. Nell’Atalanta verso la conferma il tridente Gomez-Ilicic-Muriel. Sulle fasce ecco il ritorno di Gosens a sinistra, con Hateboer a destra.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Maksimovic; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Toloi; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Muriel.

Cagliari-Bologna (mercoledì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Maran vuole dare continuità, e conferma Simeone in coppia con Joao Pedro in attacco. A centrocampo scalpita Castro, ma è più facile che venga utilizzato a gara in corso. Nel Bologna torna titolare Orsolini dopo la panchina contro la Sampdoria. Possibile turno di riposo per Palacio, Santander scalpita per partire titolare.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Soriano, Poli, Svanberg; Orsolini, Santander, Sansone.

Juventus-Genoa (mercoledì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Sarri rilancia Cristiano Ronaldo dal 1’. Con lui Dybala e Bernardeschi, verso il forfait Higuain. In mediana fuori Pjanic non al meglio, tocca a Rabiot dal 1’. Nel Genoa Kouame è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo la prestazione da subentrato contro il Brescia. Può giocare la sorpresa Agudelo: è favorito su Lerager.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Rabiot, Bentancur; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala

Genoa (4-3-3): Radu; Barreca, Romero, Zapata, Ghiglione; Schone, Radovanovic, Agudelo; Pandev, Pinamonti, Kouame.

Lazio-Torino (mercoledì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Dazn

Probabili formazioni

Inzaghi pensa a qualche cambio per via del turnover. Caicedo potrebbe fare rifiatare Correa in attacco, così come Marusic si candida a essere titolare sulla destra al posto di Lazzari. Nel Torino può partire titolare Zaza: è favorito su Iago Falque e Verdi. Sugli esterni rischia Ansaldi: Laxalt e De Silvestri sono avanti nel ballottaggio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Radu, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo; N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Sampdoria-Lecce (mercoledì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Ranieri cerca continuità, e non stravolge l’undici che ha perso a Bologna. Ancora Gabbiadini con Quagliarella davanti, Jankto e Rigoni agiranno da esterni di centrocampo. Nel Lecce Lapadula si candida per partire dal 1’, con lui Falco e Mancosu. In difesa possibile chance per Rispoli, favorito su Meccariello.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Vieira, Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Mancosu; Falco, Lapadula.

Sassuolo-Fiorentina (mercoledì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

De Zerbi rilancia Caputo dal 1’: con lui Berardi e uno tra Boga e Defrel. A centrocampo può trovare spazio Traorè, Djuricic dopo il gol da tre punti a Verona rischia di accomodarsi in panchina. Nella Fiorentina fuori Ribery per squalifica, ne avrà per tre giornate: c’è Boateng in attacco con Chiesa. Out per infortunio anche Lirola e Caceres, pronti Sottil e Ceccherini a sostituirli.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Romagna, Marlon, Toljan; Duncan, Obiang, Traorè; Defrel, Caputo, Berardi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Sottil, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Boateng, Chiesa.

Udinese-Roma (mercoledì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Dazn

Probabili formazioni

Tudor perde Opoku per squalifica, ma ritrova Larsen dopo l’infortunio: può tornare subito titolare sulla fascia destra. In attacco Nestorovski è favorito su Lasagna per affiancare Okaka. Nella Roma torna Kluivert dalla squalifica ed è subito titolare: turno di riposo per Pastore. In difesa Spinazzola e Florenzi si giocano una maglia, confermato Mancini a centrocampo.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Sema, Jajalo, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Nestorovski.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Perotti, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Milan-Spal (giovedì ore 21.00)

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Pioli può rilanciare Piatek dal 1’ dopo due panchine consecutive. Rischia il posto Leao così come Suso, confermatissimo invece Calhanoglu. Ballottaggio Conti-Calabria nel ruolo di terzino destro. Nella Spal verso il forfait Igor in difesa, non al meglio nemmeno Kurtic che proverà a recuperare: Murgia è allertato.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Cionek, Tomovic; Reca, Kurtic, Missiroli, Valdifiori, Strefezza; Petagna, Floccari.