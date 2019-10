Bologna, 4 ottobre 2019 - Ultima giornata di Serie A prima della sosta di campionato, i tanti impegni ravvicinati nelle scorse settimane hanno messo a dura prova la resistenza fisica delle squadre. Ora manca l’ultimo sforzo prima della meritata pausa, e il programma offre un ricco menù con partite davvero interessanti, Inter-Juventus su tutte. Vediamo nel dettaglio le probabili scelte delle nove partite in programma, ricordando che Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre.

Spal-Parma

(sabato ore 15.00, Sky Calcio)

La Spal deve uscire da un momento difficile, Semplici si affiderà a Petagna in attacco con uno tra Moncini e Floccari. Torna Kurtic dal 1’, gioca Strefezza sulla fascia. Nel Parma Inglese si riprende una maglia da titolare dopo la panchina contro il Torino, con lui Gervinho e Kulusevski. In difesa confermato Gagliolo.

Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Cionek, Igor; Reca, Kurtic, Missiroli, Murgia, Strefezza; Petagna, Floccari.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Verona-Sampdoria

(sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Solo conferme nel Verona che sfiderà al Sampdoria. In difesa c’è Rrahmani, a centrocampo fiducia a Amrabat. Gioca Stepinski in attacco. Di Francesco deve fare ancora a meno di Maroni, ci sono Caprari e Rigoni al fianco di Quagliarella. In difesa recupera Ferrari, verso la panchina Murillo.

Verona (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Lazovic, Zaccagni, Amrabat, Veloso, Faraoni; Verre, Stepinski.

Sampdoria (3-4-3): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley; Depaoli, Jankto, Ekdal, Murru; Caprari, Quagliarella, Rigoni.

Genoa-Milan

(sabato ore 20.45, Dazn)

Solo Barreca sarà out nel Genoa, confermato Pajac a sinistra. In attacco torna Pinamonti a far coppia con Kouame, ballottaggio tra Lerager e Saponara a centrocampo. Nel Milan gioca Piatek, lo ha annunciato Giampaolo, con lui Leao e Suso. C’è Biglia in regia al posto di Bennacer, debutta Duarte in difesa.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Saponara, Pajac; Pinamonti, Kouame.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

Fiorentina-Udinese

(domenica ore 12.30, Dazn)

Montella dà fiducia all’undici vincente a San Siro. Ribery in attacco con Chiesa, a centrocampo confermato Castrovilli. Sulla sinistra ancora Dalbert. Nell’Udinese torna De Paul, da capire se giocherà mezz’ala o attaccante. Lasagna e Mandragora sono in ballottaggio, a seconda di dove giocherà De Paul uno dei due starà fuori.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Sema, Jajalo, Mandragora, Fofana, Larsen; Okaka, De Paul.

Atalanta-Lecce

(domenica ore 15.00, Dazn)

Possibile turnover per Gasperini dopo l’impegno di Champions League. Può giocare Malinovskyi, da capire chi resterà fuori tra Gomez e Ilicic. Torna Gosens sulla sinistra, ballottaggio Castagne-Hateboer sulla destra. Nel Lecce Babacar non è al meglio, può esordire La Mantia. Mancosu confermato sulla trequarti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tachtsidis; Mancosu; Falco, La Mantia.

Roma-Cagliari

(domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Kolarov e Dzeko tornano titolari dopo la panchina in Europa League. Nuovo infortunio per Zappacosta, ci sarà Spinazzola da terzino con Florenzi esterno alto. Ballottaggio Fazio-Mancini per affiancare Smalling. Nel Cagliari torna Nainggolan dal 1’, Joao Pedro e Simeone confermati in attacco. Qui difesa: fiducia a Pisacane.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Bologna-Lazio

(domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Fuori Soriano per squalifica, Mihajlovic punta su Svanberg trequartista. In attacco torna Palacio dal 1’, fuori Santander. Nella Lazio Milinkovic-Savic e Luis Alberto dal 1’ dopo la panchina in Europa League, Correa fuori per infortunio. Giocherà Caicedo in coppia con Immobile, sulla destra verso la panchina Lazzari: c’è Marusic.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Poli, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Radu, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Torino-Napoli

(domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Mazzarri perde Zaza per infortunio, ma ritrova Iago Falque: è comunque sfavorito su Verdi per affiancare Belotti. In difesa confermato N’Koulou, torna De Silvestri sulla destra. Nel Napoli Mertens e Llorente agiranno in attacco, Insigne dal 1’ a sinistra. A centrocampo può star fuori Fabian, c’è Elmas da titolare.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo; N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Elmas, Insigne; Mertens, Llorente.

Inter-Juventus

(domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Conte ritrova Lukaku da titolare, con lui Lautaro è favorito su Politano. A centrocampo confermatissimo Barella, in difesa Godin completa il terzetto con Skriniar e De Vrij. Nella Juventus torna Higuain e Ronaldo in attacco. Ramsey dal 1’, Bernardeschi verso la panchina. Alex Sandro titolare sulla sinistra, c’è Cuadrado a destra.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Ronaldo, Higuain.

