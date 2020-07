Roma, 31 luglio 2020 – La Serie A giunge al capolinea. Dopo mesi travagliati a causa dello stop imposto dalla diffusione del Coronavirus sta per prendere il via l’ultima giornata di campionato, con un solo verdetto ancora da sancire: la salvezza. Con Brescia e Spal già spacciate, saranno Genoa e Lecce a giocarsi a distanza l’ultimo posto valido per non retrocedere, con i rossoblù al momento avanti di un solo punto. Ancora aperta anche la sfida per il secondo posto, con Atalanta, Inter e Lazio racchiuse in un punto, e con lo scontro diretto tra le prime due che andrà in scena proprio in questo turno. Già assegnato lo scudetto alla Juventus, così come il quinto posto alla Roma e il sesto al Milan.

Serie A, calendario e classifica

IL PROGRAMMA – L’ultima giornata di questa stagione si apre con Brescia-Sampdoria domani alle 18.00, una sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere. Tutte le big scenderanno in campo alle 20.45: la lotta per il secondo posto vede impegnate Atalanta e Inter in uno scontro diretto in quel di Bergamo, e la Lazio che se la vedrà a Napoli. In contemporanea in campo anche Juventus e Roma, ennesimo big match di giornata, così come il Milan che a San Siro ospiterà il Cagliari. Domenica il resto del programma, con Spal-Fiorentina in campo alle 18.00 e tutte le altre invece alle 20.45. A spiccare è certamente la lotta a distanza per non retrocedere tra Genoa e Lecce: i rossoblù saranno impegnati tra le mura amiche contro il Verona, mentre i salentini se la vedranno al Via del Mare contro il Parma. In campo invece solo per l’orgoglio Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese.