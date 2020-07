Roma, 18 luglio 2020 - I primi due anticipi della trentaquattresima giornata di Serie A sono finiti entrambi per 1-1. E' parità (1-1) tra Verona e Atalanta, la prima partita di oggi. Al vantaggio di Zapata ha risposto Pessina, giocatore in prestito all'Hellas proprio dalla squadra bergamasca. Atalanta meno pimpante del solito; bene il Verona che ha risposto colpo su colpo, difendendo bene il pareggio dopo aver ritrovato la parità. Stesso risultato nel match delle 19.30 in Sardegna: Cagliari e Sassuolo si chiude con un gol per parte. All'iniziale vantaggio emiliano con il solito Caputo, rispondeva nella ripresa Joao Pedro. In posticipo alle 21.45 si accendono le luci di San Siro per il big match fra Milan e Bologna.

Serie A, risultati e classifica

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All.: Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All.: Mihajlovic.

In tv: Dazn

Tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (37' st Lovato), Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (28' st Dimarco); Zaccagni (1' st Borini), Pessina; Salcedo (28' st Di Carmine). All.: Paro 6.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (24' st Caldara), Djimsiti; Hateboer, Freuler (34' st De Roon), Pasalic, Gosens (24' st Castagne); Malinovskyi (33' st Muriel), Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: 5' st Zapata, 14' st Pessina. Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Amrabat, Hateboer, Toloi, Pessina. Angoli: 7-5. Recupero: 1' pt, 2' st.

Tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (1' st Ladinetti), Rog (45' st Klavan), Mattiello; Joao Pedro, Pereiro (1' st Simeone). In panchina: Rafael, Ciocci, Del Pupo, Porru, Walukiewicz, Lykogiannis, Lombardi, Ragatzu, Paloschi. Allenatore: Zenga.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur (26' st Magnani), Marlon, Ferrari, Rogerio (45' st Kyriakopoulos); Locatelli, Traorè (26' st Raspadori); Haraslin (26' st Ghion), Djuricic (45' st Manzari), Boga; Caputo. In panchina: Consigli, Russo, Chiriches, Mercati, Piccinini, Peluso. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Reti: 12' pt Caputo, 18' st Joao Pedro. Note: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni. Al 3' st Carboni espulso per somma di ammonizioni. Ammoniti: Farago', Marlon, Rog, Ferrari. Angoli: 0-9. Recupero: 2'; 4'.