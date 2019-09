Roma, 29 settembre 2019 - Riparte oggi la 6a giornata di serie A, con le partite in diretta. Ieri - nei tre anticipi - un'Atalanta scatenata ha liquidato con facilità la pratica Sassuolo; sesta vittoria consecutiva per l'Inter che anche contro la Samp ha imposto la propria legge vincendo 3-1, nonostante abbia giocato l'intero secondo tempo in dieci per l'espulsione di Sanchez. Quinto successo stagionale in campionato per la Juventus che allo Stadium ha superato 2-0 la Spal grazie a una rete per tempo, allo scadere go,l di Pjanic, al 77' il raddoppio di Ronaldo.

Oggi Napoli, Roma e Lazio cercano il riscatto, mentre Giampaolo si gioca la panchina del Milan contro la Fiorentina. Questi i temi principali dei sei match in programma. Reduce dal ko interno contro il Cagliari, la squadra di Ancelotti torna in campo (nel lunch match delle 12,30) al San Paolo contro il Brescia di Mario Balotelli. Per Insigne e compagni c'è un solo risultato a disposizione, la vittoria, altrimenti il divario da Inter e Juventus inizierebbe e diventare davvero pesante. Risposte importanti sono attese anche dalla Roma di Paulo Fonseca, chiamata a Lecce a riscattare la sconfitta interna contro l'Atalanta. Anche la Lazio vuole rimettersi subito in carreggiata, dopo il ko di San Siro contro l'Inter i ragazzi di Inzaghi ricevono l'ostico Genoa all'Olimpico. Con tre sconfitte in cinque partite il Milan di Marco Giampaolo è già ad un bivio: non fare risultato contro la Fiorentina aprirebbe ufficialmente la crisi. Sul piatto oggi anche Cagliari-Verona e Udinese-Bologna, in palio punti preziosi anche in chiave salvezza.

Napoli-Brescia, segui la diretta dalle 12,30

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Llorente, Mertens Allenatore: Ancelotti.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Martella, Chancellor, Cistana, Sabelli; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Aye', Balotelli. Allenatore: Corini.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Lazio-Genoa, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Saponara, Radovanovic, Barreca; Pandev, Kouame'. Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Lecce-Roma, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Mayer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Arbitro: Abisso di Palermo

Udinese-Bologna, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, De Maio; Stryger, Fofana, Jajalo, Mandragora, Samir; Lasagna, Okaka. Allenatore: Tudor

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic (De Leo in panchina)

Arbitro: Giua di Olbia

Cagliari-Verona, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Rog, Oliva, Nandez; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. Allenatore: Juric

Arbitro: Volpi di Arezzo

Milan-Fiorentina, segui la diretta dalle 20,45

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: Montella

Arbitro: Giacomelli di Trieste