Bologna, 29 ottobre 2019 – Un giorno per ricaricare le batterie, e la Serie A è già pronta a tornare in campo. Il turno infrasettimanale valido per la decima giornata si aprirà oggi alle 19 con Parma-Verona, e si chiuderà giovedì alle 21 con Milan-Spal. In mezzo, tante partite interessanti, con la sfida a distanza tra Inter e Juventus che procederà ad alta intensità. I nerazzurri infatti saranno protagonisti questa sera in quel di Brescia, mentre gli uomini di Sarri ospiteranno domani il Genoa allo Stadium. La partita però che forse offrirà più spettacolo, almeno sulla carta, è quella del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Insomma, gli ingredienti per lo spettacolo non mancano di certo.

Probabili formazioni Serie A, ultime notizie. Lukaku avanza

FOCUS GIORNATA – Parma-Verona sarà la sfida che oggi alle 19.00 darà ufficialmente il via a questo turno infrasettimanale. Alle 21.00 invece toccherà all’Inter di Antonio Conte, bisognosa di riscatto sul campo del Brescia dopo il 2-2 casalingo all’ultima contro il Parma. Mercoledì l’antipasto alle gare delle 21.00 lo darà il big match del San Paolo tra Napoli e Atalanta, in programma alle 19.00. Si prevedono gol e spettacolo tra due squadre pronte a sfidarsi a viso aperto come sempre. A seguire il resto del programma: la Juventus ospita in casa il Genoa del neoallenatore Thiago Motta, mentre la Roma affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. In campo all’Olimpico la Lazio contro un Torino in grande difficoltà, si prospetta una gara quasi decisiva per il futuro di Walter Mazzarri. Fischio d’inizio alle 21.00 anche per Cagliari-Bologna, Sampdoria-Lecce e Sassuolo-Fiorentina. La decima giornata di Serie A si concluderà giovedì sera con la sfida tra Milan e Spal. I rossoneri stanno vivendo un momento nerissimo, non potranno sbagliare contro una Spal vogliosa di punti salvezza.