Roma, 6 febbraio 2022 - Programma di sei partite per la Serie A di oggi. Dopo il successo del Milan nel derby e la lotta per lo scudetto che si è riaperta, la ventiquattresima giornata riparte con i riflettori puntati sul Napoli che a Venezia prova a rimanere nella corsa scudetto fra Inter e Milan. Prima di Napoli-Venezia delle 15, la domenica di Serie A si è aperta con Atalanta-Cagliari, terminata a sorpresa con il successo dei sardi per 1-2 a Bergamo. Ora in campo anche Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli. Il match delle 18 è Udinese-Torino. Grande attesa per il posticipo delle 20.45: in Juventus-Verona infatti è previsto l'esordio in maglia bianconera di Vlahovic. Domani il turno sarà completato da Salernitana-Spezia (20.45).

Atalanta-Cagliari 1-2, la cronaca

Bologna-Empoli: probabili formazioni e tv (ore 15)

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Svanberg, Aebischer, Theate; Soriano; Arnautovic, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Asslani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Tv: in diretta su Dazn dalle 15.

Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni e tv (ore 15)

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Tv: in diretta su Dazn dalle 15.

Venezia-Napoli: probabili formazioni e tv (ore 15)

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Fiordilino, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Tv: in diretta su Dazn dalle 15.

Udinese-Torino: probabili formazioni e tv (ore 18)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Cioffi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Tv: in diretta su Dazn dalle 18.

Juventus-Verona: probabili formazioni e tv (ore 20.45)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Tv: in diretta su Dazn dalle 20.45.