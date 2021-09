Roma, 12 settembre 2021 - Dopo gli anticipi del sabato - su tutte le partite della terza giornata spicca la sconfitta della Juve per mano del Napoli - la domenica calcistica di serie A riprende oggi alle 12.30, col matche di un'altra 'big': l'Inter se la vede con la Sampdoria al Marassi di Genova. I campioni d'Italia finora non ne hanno sbagliato una (oltre ai nerazzurri anche il Napoli è a punteggio pieno), mentre i blucerchiati al momento hanno un punto in classifica, rimediato contro il Sassuolo.

Alle 15 iniziano tre match: Cagliari-Genoa (con i sardi a un punto e i liguri ancora a zero), Torino-Salernitana (e oggi è il giorno di Ribery) e Spezia-Udinese. Nel tardo pomeriggio, alle 18, si sfidano Milan e Lazio e stasera alle 20.45 va in scena Roma-Sassuolo. La terza giornata del campionato di serie A si conclude domani sera con la partita Bologna-Verona alle 20.45.

