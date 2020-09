Milano, 20 settembre 2020 - E' partito con Fiorentina-Torino 1-0 il campionato 2020/21 di serie A, e si finirà lunedì sera a San Siro in occasione di Milan-Bologna, con gli asterischi delle tre gare rinviate Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia. Quello all'Olimpico di Roma fra biancocelesti e nerazzurri sarebbe dovuto essere il big match. In assenza di esso, occhi puntati soprattutto a Torino, con Andrea Pirlo al debutto da allenatore. Nel Sunday Night, la sua Juventus riaprirà la caccia allo Scudetto, che per i bianconeri sarebbe il decimo di fila. Di fronte l'ex Claudio Ranieri e la Sampdoria, che proverà a rovinare i piani ai campioni d'Italia.

I riflettori però saranno accesi pure su Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari. Non tanto per il tasso tecnico e la spettacolarità delle singole partite, quanto perché saranno le prime di nuovo a porte aperte, seppur per appena 1000 spettatori. Quella di domenica sarà anche la giornata in cui il massimo torneo riabbraccerà il Crotone, di scena in casa del Genoa, e quella in cui la Roma saluterà probabilmente capitan Edin Dzeko, destinato a diventare il nuovo numero nove della Juventus. I giallorossi, impegnati ieri sera a Verona, hanno lasciato a riposo il bosniaco, onde evitare rischi di infortuni che potrebbero far saltare la trattativa, e il match è finito 0-0. E in molti hanno sottolineato che manca proprio un bomber di ruolo a Fonseca. Il calciomercato giallorosso ora non può più aspettare.

Serie A, risultati e classifica

Già giocate

Fiorentina - Torino 1-0

Verona - Roma 0-0

Partite e orario tv di oggi

Parma - Napoli (domenica 20 settembre, ore 12.30) - diretta Dazn

Le formazioni ufficiali

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne

Genoa - Crotone (domenica 20 settembre, ore 15) - diretta Dazn

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Schone, Lerager, Zajc; Pandev, Destro. Allenatore: Maran.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Zanellato, Cigarini, Eduardo, Molina; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Genoa-Crotone live dalle 15

Sassuolo - Cagliari (domenica 20 settembre, ore 18) - diretta Sky Sport

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Cagliari (4-3-3) Cragno; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Sassuolo-Cagliari live dalle 18

Juventus - Sampdoria (domenica 20 settembre, ore 20.45) - diretta Sky Sport

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Pellegrini; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynski, Tonelli, Colley, Augello; Verre, Ekdal, Thosrby, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Juve-Sampdoria live dalle 20.45

Milan - Bologna (lunedì 21 settembre, ore 20.45) - diretta Sky Sport

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie; Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks, Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: La Penna di Roma.

Milan Bologna live lunedì dalle 20.45