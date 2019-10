Roma, 6 ottobre 2019 - Archiviati i tre anticipi del sabato, la Serie A torna in campo per le partite della settima giornata. Successo casalingo della Fiorentina nell'anticipo di mezzogiorno: 1-0 contro l'Udinese grazie al colpo di testa di Milenkovic. Ora alle 15: Atalanta-Lecce, Roma-Cagliari e Bologna-Lazio. Alle 18 è il momento di Torino-Napoli mentre alle 20.45 si chiude con la sfida più attesa, il derby d'Italia tra Inter e Juventus che, oltre a decidere chi comanderà la classifica al termine della settima giornata, vedrà Antonio Conte sfidare per la prima volta la 'sua' Juve. Rinviata, infine, Brescia-Sassuolo per la scomparsa del presidente dei neroverdi, Giorgio Squinzi, avvenuta lo scorso 2 ottobre. La partita verrà recuperata il 18 dicembre.

Fiorentina-Udinese 1-0

Tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (18'st Benassi), Castrovilli (36'st Zurkowski), Dalbert; Ribery (41'st Ghezzal), Chiesa. In panchina: Terracciano, L.Ranieri, Terzic, Ceccherini, Venuti, Cristoforo, Vlahovic, R.Sottil, Boateng. Allenatore: Montella

Udinese (4-3-3): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen (40'st Ter Avest), Mandragora (33'st Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski (18'st Lasagna). In panchina: Nicolas, Perisan, De Maio, Sierralta, Nuytinck, Walace, Pussetto, Teodorczyk, Fofana. Allenatore: Tudor

Arbitro: Prontera di Bologna

Rete: 26'st Milenkovic

Note - Espulso al 17'st il tecnico dell'Udinese Tudor per proteste. Ammoniti: Castrovilli, Samir, Opoku. Angoli: 11-3 per la Fiorentina. Recupero: 3'; 4'.

Atalanta-Lecce, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Gosens, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula, Petriccione; Mancosu; Falco, La Mantia. Allenatore: Liverani

Arbitro: Di Bello di Brindisi

In tv: DAZN

Roma-Cagliari, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Arbitro: Massa di Imperia

In tv: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 252

Bologna-Lazio, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Orsato di Schio

In tv: Sky Sport 253

Torino-Napoli, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Doveri di Roma 1

In tv: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251

Inter-Juventus, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Juventus (4-3-1-2): Szczseny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Rocchi di Firenze

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Gli anticipi del sabato

Le sfide di ieri hanno visto la Spal battere il Parma (1-0, Petagna), tre punti anche per l'Hellas Verona, impostasi sulla Sampdoria grazie alle reti di Kumbulla e Murru (autogol), mentre la partita serale tra Genoa e Milan a Marassi è terminata 2-1 in favore dei rossoneri. Una sfida pirotecnica, quella nel capoluogo ligure, decisa dalle reti di Hernandez e Kessié che hanno ribaltato il risultato dopo che la formazione casalinga era andata in vantaggio con Schone e che, almeno per il momento, scaccia la crisi che aveva colpito Marco Giampaolo e la sua formazione.