Bologna, 28 febbraio 2020 – La 26esima giornata di Serie A si prepara ad aprire i battenti. Il filotto di partite consecutive in pochi giorni per chi è impegnato nelle coppe europee continua, ma c’è anche chi nell’ultimo week end non ha giocato a causa del rinvio di alcune gare per il Coronavirus. Vediamo nel dettaglio le probabili scelte di tutti e venti gli allenatori di Serie A impegnati in questo turno.

Lazio-Bologna (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Inzaghi non recupera Acerbi: favorito Vavro per sostituirlo al centro della difesa. In mediana non si tocca Milinkovic-Savic, solito ballottaggio tra Correa e Caicedo per affiancare Immboile. Il Bologna invece recupera Soriano: può essere subito titolare. Torna Schouten in mediana dopo la squalifica, così come Denswil in difesa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Vavro, Luiz Felipe; Jony, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Correa, Immobile.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow.

Udinese-Fiorentina (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Gotti ha sempre il solito dubbio: chi al fianco di Okaka? Favorito Nestorovski questa volta, con Lasagna verso la panchina. Non al meglio Sema: non dovesse farcela spazio a Zeegelaar sulla sinistra. Nella Fiorentina si rinnova il ballottaggio Cutrone-Vlahovic, questa volta può essere l’ex Milan a partire dal 1’. Confermato Duncan in mediana.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Zeegelaar, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Nestorovski.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Igor; Cutrone, Chiesa.

Napoli-Torino (sabato ore 20.45, Dazn)

Gattuso pensa a qualche cambio dopo le fatiche contro il Barcellona: gioca Milik in attacco, più Politano di Callejon sulla destra. In mediana sono in sei per tre maglie, Demme sembra l’unico titolare certo. Nel Torino out Berenguer per un problema alla schiena: possibile tandem Zaza-Belotti in attacco. Il grande escluso sarebbe Verdi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Insigne, Milik, Politano.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo; N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Milan-Genoa (domenica ore 12.30, Dazn)

Solo conferme per Pioli: Castillejo e Rebic sulle fasce, Calhanoglu unico trequartista alle spalle di Ibrahimovic. Più Conti di Calabria e più Gabbia di Musacchio in difesa. Nel Genoa torna dall’infortunio Romero, ma Nicola non sembra intenzionato a cambiare nulla in difesa: spazio ancora a Biraschi. Pandev favorito su Pinamonti per affiancare Sanabria.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Hernandez, Gabbia, Romagnoli, Conti; Bennacer, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Soumaoro, Biraschi, Masiello; Criscito, Behrami, Cassata, Schone, Ankersen; Sanabria, Pandev.

Lecce-Atalanta (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Liverani recupera Saponara: agirà assieme a Mancosu alle spalle dell’unica punta Lapadula. In difesa più Calderoni di Rispoli, confermato Majer in mediana. Nell’Atalanta verso il forfait Djimsiti: Gasperini deve inventarsi uno tra Hateboer e De Roon nei tre dietro, con l’inserimento di Pasalic o Castagne sulla linea dei centrocampisti. Qui attacco: c’è Zapata.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Deiola, Majer, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Caldara, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Sassuolo-Brescia (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Solo due dubbi assillano De Zerbi: Magnanelli è favorito su Obiang in mediana, così come Djuricic su Defrel sulla trequarti. Nel Brescia recupera Torregrossa: partirà dal 1’ al fianco di Balotelli. A centrocampo Bjarnason è avanti nel ballottaggio con Skrabb, completano il reparto Bisoli, Tonali e Dessena. Gioca Cistana in difesa.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Romagna, Toljan; Locatelli, Magnanelli; Boga, Djuricic, Berardi; Caputo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Martella, Chancellor, Cistana, Sabelli; Dessena, Tonali, Bisoli; Bjarnason; Torregrossa, Balotelli.

Parma-Spal (domenica ore 15.00, Dazn)

Darmian recupera e si candida a partire dal 1’: è favorito su Dermaku. A centrocampo Hernani e Grassi sono praticamente alla pari, ballottaggio apertissimo. Nella Spal torna titolare Di Francesco vista la squalifica di Strefezza, Petagna e Valoti completano il tridente. In difesa più Zukanovic di Vicari, non si tocca Reca.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Spal (4-3-3): Berisha; Reca, Zukanovic, Bonifazi, Cionek; Castro, Missiroli, Valdifiori; Valoti, Petagna, Di Francesco.

Cagliari-Roma (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Un solo dubbio di formazione per Maran: Cigarini e Oliva si giocano una maglia in regia, con il primo favorito. Ancora Simeone e Joao Pedro in attacco. Nell Roma out Mancini per squalifica: dentro Fazio al suo posto. In attacco non si tocca Dzeko, alle sue spalle Perotti insidia Kluivert per completare la linea formata da Under e Mkhitaryan.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Cigarini, Rog, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Juventus-Inter (domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Dentro l’undici migliore per Sarri: Cuadrado, Ronaldo e Dybala davanti, resta fuori Higuain. In difesa scalpita Chiellini, può davvero essere titolare al fianco di Bonucci. Nell’Inter tenta il recupero in extremis Handanovic: in caso di forfait spazio a Padelli. Più Godin di Bastoni in difesa, a centrocampo scalpita Eriksen: può trovare spazio al posto di Vecino.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

Sampdoria-Verona (lunedì ore 20.45, Sky Calcio)

Ranieri si prepara a lanciare Yoshida dal 1’: è favorito su Colley per affiancare Tonelli in difesa. Ancora fuori per squalifica Ramirez, spazio a uno tra Depaoli e Maroni sulla destra. Nel Verona Juric deve ancora fare a meno di Veloso: tocca a Pessina agire al fianco di Amrabat, con Verre sulla trequarti. E in attacco? C’è solo un posto tra Di Carmine e Stepinski.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Vieira, Depaoli; Quagliarella, Gabbiadini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.