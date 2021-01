Roma, 2 gennaio 2021 – Dopo la pausa dovuta alla sosta invernale, la Serie A è pronta a tornare in campo con la quindicesima giornata in programma. Si riparte esattamente come si era finiti: le due milanesi guidano la classifica, con i rossoneri di Pioli che vantano un distacco di un solo punto sui cugini nerazzurri; seguono con un margine più cospicuo la Roma, il Sassuolo e il Napoli; solo sesta al momento la Juventus, che deve però recuperare ancora la sfida contro i partenopei. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni in vista di questa 15esima giornata.

Probabili formazioni e orari tv

Inter-Crotone (domenica ore 12.30, Sky Calcio)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Barella, Young; Martinez, Lukaku.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Reca, Vulic, Petriccione, Molina, Pereira; Simy, Messias.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Cagliari-Napoli (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nandez; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Lozano; Petagna.

Fiorentina-Bologna (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Barreca; Vlahovic, Ribery.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Medel, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Genoa-Lazio (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Czyborra, Lerager, Badelj, Behrami, Ghiglione; Pjaca, Destro.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile.

Parma-Torino (domenica ore 15.00, Dazn)

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Izzo, Bremer; Singo, Rincon, Linetty, Lukic, Rodriguez; Verdi, Belotti.

Roma-Sampdoria (domenica ore 15.00, Dazn)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Colley, Yoshida, Tonelli, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella.

Spezia-Verona (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani; Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni; Zaccagni, Barak; Colley.

Benevento-Milan (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Improta, Schiattarella, Ionita; Insigne R., Lapadula, Caprari.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Juventus-Udinese (domenica ore 20.45, Dazn)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Ramsey, Kulusevski; Ronaldo, Morata.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

